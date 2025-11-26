歡迎回來

仍待上企26300
股市動向

仍待上企26300

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨日（25日）續升，但仍要升破26300點才可另啟升浪。

 

　　恒生指數昨收市漲0.7%，報25894點，恒生科技指數漲1.2%，報5612點，國企指數漲0.9%，報9158點，紅籌指數漲0.3%，報4212點。

 

　　摩根大通的分析師周一在一份報告中稱，預計布蘭特原油在2026年和2027年的平均價格將在每桶57至58美元之間，而且除非實施減產措施，否則油價可能會跌至每桶30美元左右。摩通估計，從2026年6月開始，全球石油市場需要每天減產約200萬桶。

 

　　該行預測，全球石油供應量將超過需求量。在2025年和2026年，石油供應量的增長速度將是需求量增長速度的三倍，而到2027年，其增長速度將放緩至約為當前速度的三分之一。

 

　　摩根大通寫道：「我們預計市場將通過需求上升（由價格下降所推動）以及自願和非自願的減產相結合的方式達到平衡。若不採取任何干預措施……2027年的前景將變得更加黯淡，因為持續的過剩供應將使布蘭特原油均價達到42美元，到年底價格將跌至30餘美元。」

 

　　摩根大通預計，到2026年和2027年，紐約WTI原油的平均價格將在每桶53至54美元的區間內。

 

　　該行在一份報告中稱，預計2025年全球石油日需求量將增加90萬桶，達到1.055億桶；2026年還將有類似幅度的增長，隨後在2027年將加速增長至120萬桶。

 

　　華泰證券認為近期市場波動率上升，流動性、情緒和風險偏好是主要原因。在市場波動放大的情況下部分投資者再度擔憂轉弱的經濟數據與股市之間「背離」問題，該行對此並不悲觀。內地資產重估主線脈絡未變，資金尋找核心資產的訴求也未變，但估值向盈利的切換和內外資的重新平衡要求配置思路需要更加去偽存真。港股本輪調整相對A股更早、跌幅也更深，當前位置已經開始具備性價比。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#香港股市#恆生指數#恆生科技指數#摩根大通#布蘭特原油#油價#全球石油市場#波動率#資產重估#投資者情緒
舊換新．促內需．拉經濟
舊換新．促內需．拉經濟
