釣魚騙案｜假冒煤氣公司釣魚短訊！小心無「#」開頭Towngas SMS一定係假！

過去一星期，警方共接獲超過40宗釣魚騙案，騙款逾600萬港元！有騙徒假冒煤氣公司發出釣魚短訊，誘導受害人點擊入面的超連結，再進入假的煤氣公司頁面，有受害人不小心誤信為真，輸出信用卡及個人資料，而蒙受損失。

近日，有市民收到「假冒煤氣公司」的釣魚短訊，訛稱「本期燃氣費用逾期未交，於指定日期前繳費，避免出現逾期費用」。有受害人信以為真，誤信自己欠交上期煤氣費用，於是點擊釣魚短訊內的超連結，被轉至假冒煤氣公司的頁面，並按指示輸入「電話號碼」、「信用卡號碼」、「安全碼（CVV／CVC）」及「一次性密碼（OTP）」等個人資料。直至銀行職員聯絡受害人，驚覺其信用卡曾有多次可疑交易，始知受騙。

煤氣公司已經登記「短訊發送人登記制」，只會均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱向用戶發出短訊，並可在通訊局登記冊名單上查核。

如果沒有用「#」作開頭的短訊發送人名稱，代表可能來自未經通訊局登記認證的機構，或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。

警方提醒市民：

● 定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除

● 在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結

● 應透過官方渠道查證

● 有懷疑，即上守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）