GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
阿里(09988)第二財季經調整盈利按年跌逾七成，股價周三（26日）績後表現反覆，有貨冇貨點部署？
美國亦將公布多個經濟數據，Kimmy亦會同場前瞻！
影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=R4xF8c80Io0
