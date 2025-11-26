歡迎回來

「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
腦部健康驚號|愈放鬆愈攰？醫生揭6大傷腦行為，1件事人人都做
全文搜索
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　阿里(09988)第二財季經調整盈利按年跌逾七成，股價周三（26日）績後表現反覆，有貨冇貨點部署？

 

　　美國亦將公布多個經濟數據，Kimmy亦會同場前瞻！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=R4xF8c80Io0

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券#美股#恒指#恒生指數#港股#香港股票#分析 #阿里巴巴#09988#阿里健康#00241#理想汽車#02015#美團#03690#小米#01810#英偉達#CTRA#HIG#康方生物#09926#比亞迪電子#00285#藍思科技#06613#信達生物#01801#長飛光纖光纜#06869#聯想#00992#馬鋼#00323#QS
Add a comment ...Add a comment ...
Comment

暫無回應
