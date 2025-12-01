中山、順德大食遊：初嘗「軍魚刺身」，肉質紮實！印象最深香港吃不到「朝鮮蚌拼頭菜蒸沙蟲」

尋找美食，乃小弟畢生志向，樂此不疲數十年，尤其過去十年，由香港電台退下，所有時間由自己掌握，更可彈性（任性？）地話食就食，坐言起行，遨遊大灣區開展美食之旅。眾多附近城市，我尤喜到順德，當地有名氣的菜式，真是食之不盡。

眾多附近城市，我尤喜到順德，當地有名氣的菜式，真是食之不盡。

老饕必定知兩句俗語——食在廣州，廚出鳳城。廣東地區的粵菜名家，大多來自古名「大良」的順德，因鳳凰山而得名「鳳城」，此乃全國公認的「廚師之鄉」。

順德人對食，有非常高的要求，堅守「食出真味」的精神與執着，所有廚師皆不停鑽研更高層次的廚藝。此外，名家們對食材的要求，也一絲不苟，無論豬牛羊雞或河鮮海產，皆要求鮮活。

講得誇張一點，每次順德美食遊到終結，我都不捨得離去，因實在有太多「味蕾上天堂」的回憶，何時再有下次呢？

上周又再拉大隊闖順德，中港城上船，先到中山。經中山又肚仔餓，先到一間農莊式郊野店醫肚，名「中山花果山莊」，無大期望下，飽餐一頓之餘，兩味頗有驚喜。

中山花果山莊在山林中興建，充滿郊野風情，空氣清新。

首先是「藕帶寶炒牛肉」。乜係「藕帶寶」？原來是BB蓮藕，條條一吋長，爽脆過癮，見所未見。內地牛肉，必定新鮮，本地牛，牛味特濃，香港難尋。

藕帶寶為BB蓮藕，極爽口，炒牛肉好夾。

另一味從未試過，為軍魚刺身。軍魚又稱清波魚、青棍及磚魚，喜歡在清澈而水流急的江河中生長，因運動量夠，肉質紮實又甜美，最宜以刺身方法欣賞。

順德師傅起魚生有幾百年歷史，刀章純熟精準，將一切有蟲部份清理，再片到如蟬翼般薄上枱，以日本芥末豉油蘸之，嘩，勁好味！

軍魚切成蟬翼薄片，刺身食法，鮮味無比。

中山花果山莊

地址：廣東省中山市環山路交匯處

電話：760-8888-0099

* * *

飽餐一頓，立即趕路，先到酒店check-in，入住順德保利假日酒店。放下行李小睡片刻，又再出動，晚餐直指「范沙院子」。

近年順德飲食經營者，打造了不少具有古雅風味飲食點，因地大人工平，故可以在設計上玩得很盡，這方面的優勢，在香港，只能是個夢。

「范沙院子」全部貴賓廳房皆非常寬敞，有茶藝設備及獨立洗手間，很是舒適。重要的是，出品又如何？

范沙院子貴賓房又大又舒服，全有私人洗手間。

最深印象而香港冇的，是朝鮮蚌拼頭菜及沙蟲蒸之。有老友見蟲就縮，我呢，哈哈，你唔食我要晒，謝謝，入口彈吓彈吓，爽！

朝鮮蚌拼頭菜蒸沙蟲，美觀又美味。

呢餐有鮑魚有雞有靚魚有大鱔，但講你都唔信，全部最後企埋一邊，令所有人難忘的，竟是尾尾上的海鹽菌香包，由視覺到味覺都令人大飽眼福及口福，就算已經飽到上心口仍無法抗拒吞晒一整隻，太好味了。

鮑魚炆雞，無得頂！

全餐最精彩為尾尾的海鹽菌香包，飽到上心口仍要吞一個！

地址：順德區大良大良街道逢沙村大東大道42號

電話：0757-2221-9999