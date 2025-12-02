預防自殺︱人工智能洞悉精神健康狀況，評估心理狀態及早跟進，減低自殺傾向

根據世界衛生組織發佈的資料顯示，全球每年約有72.7萬人死於自殺，自殺已成為15-29歲群組的第三大死因。在香港，青少年的自殺問題亦備受社會關注，根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心報告，自2013年以來，10至19歲青少年的自殺率急升近三倍。而本港去年錄得1,138宗自殺死亡個案，數字亦是自2003年以來新高，反映自殺正影響社會各個階層，識別自殺徵兆已成為社區的共同責任，需要通過各種科技建立支援網絡，及早識別有自殺念頭的個案。

近年來，隨著AI聊天手機應用程式的普及，AI聊天機械人早已滲入年輕世代的內心世界，並逐漸成為他們宣洩情緒的出口。雖然與AI聊天機械人分享情緒困擾不失為一種心理疏通的渠道，但其背後潛藏的風險也不容忽視。今年全球就曾發生多宗AI聊天機械人在傾談過程中，涉嫌教唆或慫恿年青人自殺的悲劇，這提醒人類使用聊天機器人也須格外謹慎，因為它可能在對話中間接影響使用者情緒。

聊天機器人的普及與自殺率雖然未必有因果關連，但它跟社交媒體已成為人類日常生活中的一部分，開發者如能加強在心理健康方面的支援功能，相信可有助減低用戶的自殺傾向。有研究指出，某些社交平台可透過自然語言處理模型，對帖文進行分析，能夠有效識別出高風險用戶，準確率可高達八成或以上。

為及早識別並關懷有自殺風險的人士，香港大學創新及創業中心的新創團隊便開發手機應用程式，可透過大數據分析和人工智能技術，分析使用者的睡眠質素、心跳率、壓力指標、臉部表情及社交媒體的使用習慣，評估使用者的心理狀態，從而及早跟進。使用者也可隨時按下「幫忙」鍵，直接接通24小時支援專線，尋求專業輔導。

政府最近也特別因應學生自殺問題，把中學生自殺風險的三層應急機制在全港中學恆常化實施，並計劃明年擴展至小學高年級試行。該措施自2023年底實行並於2024年優化，以加強學校、家長和社會各界的合作，並結合校內的跨專業團隊、校外支援網絡和醫療服務，以助及早識別和支援有較高自殺風險的學生。

措施分為三個層次：第一層是由學校識別及支援有較高自殺風險的學生，並提供及時的情緒輔導或治療；第二層是由政府以跨部門、跨專業及跨界別組織的「校外支援網絡」介入高風險的個案；第三層由學校轉介有高自殺風險的學生，到醫管局接受精神科專科門診服務。機制可建立更完整的支援網絡，從早期識別到專業醫療轉介，為學生提供全方位的守護。

要有效去預防及應對自殺事件，跨界別的協作相當重要，當局也應密切檢視情況，以便對機制作出適時的調整及安排。我相信結合科技與社區的支援，加上社會的關懷和包容，定能有助更多人放棄自殺的念頭。