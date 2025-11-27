美國務卿隱藏計劃，南美地區戰鼓隆隆

當特朗普向烏克蘭提出28點的所謂「和平方案」，為他明年獲取諾貝爾和平獎鋪路之際，另方面我們卻可見日前美國五角大廈已將全球最大的航空母艦「福特號」部署至加勒比海，使得針對委內瑞拉及周邊地區的戰爭威脅不斷升級，並在該地區的波多黎各部署超過15000名美軍。而過去數月以來，美國以反毒為名，對廿多艘船隻先後發動空襲，至今造成至少83人死亡。大家可能奇怪，特朗普不是要把自己塑造成「和平總統」嗎？

全球最大的航空母艦「福特號」正部署在加勒比海 (AP)

原來這一切背後，都是由特朗普政府內一個特別小組做指揮，這小組成員主要來自南佛羅里達州一個反拉美左翼運動，國務卿魯比奧正是這個運動的代表，也是某種意義上的領袖。這是一個針對拉美左翼活動的極端右派、復仇主義、反共產主義的政治運動，而且已經持續數十年，成員主要是聚居於佛羅里達州的拉美移民後裔，魯比奧便是古巴裔美國人，早對古巴左翼革命政權恨之入骨，務必除之而後快。

因此，魯比奥從政初期即心懷一個充滿極右意識形態的大計劃，就是剷除古巴革命政府以及該國在區內的所有左翼盟友。魯比奧現在得勢了，那得要利用自己的位高權重，全力加速這場反左翼運動，他的同夥還有其他古巴裔美國政客，包括眾議員馬里奧．迪亞斯－巴拉爾特(Mario Díaz-Balart)和瑪麗亞．薩拉查(Maria Salazar)等，他們認為有魯比奥牽頭，這是動手的最佳時候，委內瑞拉成為最好的切入點，然後欲一網打盡，哥倫比亞及墨西哥左翼政府遂受到同樣的威脅。

魯比奧成為美國國務卿後，利用手握的權力加速反左翼運動。(AP)

魯比奥這個計劃實在值得關注。要知道，他同時亦是反中反俄的大右翼，今次借打南美左翼，他更希望可以挫敗他們背後的兩個大國盟友——中國和俄羅斯在拉美地區的政經投資，以及俄羅斯在當地的軍事合作等。換言之，魯比奧有個更大的目的，就是旨在重塑整個地區的勢力。不過，中俄兩國又隨時構成魯比奥打擊委內瑞拉的阻力，美中俄之間的博弈將令南美地區翻雲覆雨。

自千禧年開始，委內瑞拉時任總統查維斯在整個拉美地區掀起21世紀社會主義革命，並和古巴建立起兄弟情誼，以石油大舉援助卡斯特羅革命政府，當時美國已視委內瑞拉為敵對勢力。想不到查維斯身故後，他的繼任人馬杜羅一樣繼承了前任的反美親中親俄立場，過去十多年以來，美國透過制裁和力撐委國親美反對派，都無法把他拉下台。到了魯比奥執掌國務院大旗，他個人以至他的佛羅里達團隊，要破釜沉舟了，他們想出用反毒為理由，但擺出的完全是政權轉移的布局。《華爾街日報》指明，若馬杜羅不主動下台，那便等著美國來收拾，到時他連出逃的機會都沒有了。

委內瑞拉總統馬杜羅繼承了前任查維斯的反美親中親俄立場 (AP)

日前美國更創造出一個名為「太陽集團」的販毒組織，並列之為恐怖組織，指控馬杜羅便是這個恐怖組織的頭目。這個罪名可大啊，熟知南美情況的分析家都知道這個「太陽集團」根本就是子虛烏有。美國現在又將目標指向哥倫比亞總統佩特羅，控告他也是販毒首領，並對他和家人施加制裁。總之，在美國眼中，凡是拉美地區的反美領導人都是毒品大王，這種幼稚得難以置信的行為，令人啼笑皆非。

就在這個可怕時刻，美國還向國際航空公司發出警告，前往委內瑞拉的航班將要承受風險，嚇得多家公司暫停這條航線，令到委國再次變得與世界隔絕。該國過去10年因美方的嚴厲制裁而處於人道緊急狀況，本來近年已有所緩和，但美國目前的舉措，使得民眾的生活再陷困境。事實上，美國在拉丁美洲的干預歷史裏，充滿著血腥和人道苦難。

烏拉圭作家愛德華多．加萊亞諾的經典作品《拉丁美洲：被切開的血管》道盡了拉美慘痛的殖民歷史：西班牙走了，又來了美國的「門羅主義」，目的在於詐取拉美的豐富天然資源。可是，剛獲和平獎的委國反對派馬查多，竟公然呼籲美國攻打自己國家，推翻馬杜羅後，她便以為自己會當上總統，表示會把委國一切天然資源私有化，打開大門歡迎外資來吃「自助餐」。她這番說話，正中美國下懷，在中美貿易戰的角力下，美國正需要委內瑞拉的石油礦產資源，特別是稀土，也解釋了美國此刻為何對委國如此急進；但聽在拉美老百姓耳中，真的會掉眼淚呢！

剛獲諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派馬查多，公然呼籲美國攻打自己國家。(AP)

馬查多屬上層階級的西班牙後裔，其家族富裕，委國首都加拉加斯便有一條街以她家族命名，她的世界觀以西方為中心，忘記了拉丁美洲的「血管」（天然資源）在歷史上怎樣被西方撕開，在她腦海裏，只有其西班牙祖先殖民拉美時的「美好時光」，怎會記住拉美民族英雄曾因爭取拉美獨立，而拋頭顱灑熱血？對於目前委國的困難時刻，最高興便是馬查多這個階層了，他們只一心想奪走馬杜羅的權力而上位。至於老百姓，根據媒體的報道，不論是否支持政府，他們都表示不要戰爭，只求過上平靜的生活。