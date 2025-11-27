歡迎回來

股市動向

今日突破？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指升抵阻力位26300點，要企穩才可甩淡，能否突破今日（27日）分曉。

 

　　個別股票難作指示，因為大形勢才是左右動力。

 

　　港股昨高開低走，午後小幅震盪，恒生指數收市漲0.1%報25928點，恒生科技指數漲0.1%報5618點，國企指數漲近0.1%報9162點，紅籌指數漲0.1%報4215點。

 

　　國元國際：12月份美聯儲局決策方向或等到11月份CPI公布後才會明晰，在此之前仍然具有不確定性。不過受到海外情緒面改善以及美國政府重啟後美元流動性恢復的影響，港股本周有望迎來修復行情，市場整體的風險偏好水平或有提升。

 

　　華泰證券：港股正在進入布局區，左側投資者可以逐步建倉。近期市場波動率上升，流動性、情緒和風險偏好是主要原因。在市場波動放大的情況下部分投資者再度擔憂轉弱的經濟數據與股市之間「背離」問題，該行對此並不悲觀。

 

　　內地資產重估主線脈絡未變，資金尋找核心資產的訴求也未變，但估值向盈利的切換和內外資的重新平衡要求配置思路需要更加去偽存真。港股本輪調整相對A股更早、跌幅也更深，當前位置已經開始具備性價比。

 

　　A股技術走勢，能左右港股。

 

A股有望結束本輪調整

 

　　東莞證券認為，從技術分析角度看，滬指在關鍵支撐位附近獲得短期企穩。近期市場經歷了一定幅度的回撤，從歷史同期牛市的表現來看，本輪指數調整幅度已處於中等偏上水平。經過連續回調，市場整體繼續下行的空間預計相對有限，情緒面與估值層面均逐步接近階段性底部。

 

　　隨著時間進入11月之後，市場有望逐步結束本輪調整，並開啟對明年春季行情的提前布局窗口。一方面，歲末年初往往是流動性環境趨於寬鬆的時期，政策預期與資金面改善對市場構成支撐；另一方面，部分板塊已顯現出一定的估值吸引力，中長期配置價值逐步提升。綜合來看，A股市場在經歷充分整理後，有望迎來結構性的修復機會。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#恒生指數#恒生科技指數#美國聯邦儲備局#消費者物價指數#東莞證券#國元國際#華泰證券#股市#港股
