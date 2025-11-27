宏福苑大火｜藝人通宵送暖：Frankie@Mirror送物資到大埔、193@Error開車兼落手搬物資、江若琳食店提供免費食物及飲品

大埔宏福苑五級火，令到接近2千個住戶一夜之間喪失家園。不少商戶及普通市民都伸出援手，有錢出錢，有力出力，捐贈及運送物資到有需要的人手上。當中包括Mirror成員Frankie、Error成員193及保錡，以及江若琳蕭潤邦夫婦。

男團Error成員193（郭嘉駿）昨晚於threads出post，問有無需要幫手運送物資：「想問下大埔附近有冇物資需要運輸去其他地方或者服務中心社區會堂？我車尾箱夠大」。相隔幾小時後，193再出post，表示「覺得自己搬咗一晚嘢之後大隻咗 見到凌晨仲咁多人咁團結幫手有啲感動」，更上載了多張照片，其中一張見到他的車尾箱放滿了物資。193於文中提到「仲要喺冇約定嘅情況下 撞到我一位好叻嘅隊友喺物資中轉站幫緊手」，那位「好叻嘅隊友」應該就是指保錡。

因為知道很多人都應該已經入睡，擔心大家見到這個post時已經是朝早，193提出：「早起身嘅你可以考慮聽朝去各物資站幫手 又或者捐定血」，更擔心大家的情緒問題：「如果太多負面情緒就放低手機休息吓 聽歌放鬆吓 又或者同身邊嘅朋友傾吓偈」，雖然平時感覺「串串貢」，但193其實是暖男一名！

（圖片來源：threads@deniskwok193）

（圖片來源：threads@deniskwok193）

（圖片來源：threads@deniskwok193）

（圖片來源：IG@deniskwok193）

還有另一位靚仔暖男──Mirror的Frankie，昨晚亦於IG story提到自己有送物資到大埔，雖然「唔識路」，但見到「大批市民拎住物資出發」，於是「跟住大隊行就去到物資站」。更表示很感動，見到「好多學生都係喺宿舍拎物資出嚟幫忙 回程都仲見到不斷有人拎緊物資去 一方有難八方支援」。

（圖片來源：IG@frankie729）

193「好叻嘅隊友」保錡，昨晚亦有在IG story出了一張應該是物資站的相，有份創立「大埔民間體育會」的他，估計都有通宵在大埔幫手。今朝他於IG出post，提醒想幫忙的人坐地鐵入大埔，以及物資充裕，勸想捐物資的有心人「Hold Hold先」。

（圖片來源：IG@k_p0k1）

（圖片來源：IG@k_p0k1）

江若琳蕭潤邦夫婦的食店「堅信號上海生煎皇」，亦於昨晚在IG出post，表示將會通宵開放，並為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，更提醒大家要注意安全，非常溫泉。

（圖片來源：IG@gingsunho）

這次災難，全香港的人都感同身受，包括歌神許冠傑及影帝黃秋生。許冠傑昨晚於Facebook上載了一張圖片，手寫了：「作為大埔街坊，我感同身受！希望各界支持 集中協助消防處救援！天祐香港！」而黃秋生亦於Facebook出post大讚香港消防100分（加了很多手指公及100分的emoji）。

（圖片來源：Facebook@Sam Hui 許冠傑）

10（圖片來源：Facebook@黃秋生 Anthony Perry）