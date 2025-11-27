溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
理想(02015)上季由盈轉虧蝕3.6億元人民幣，收入則跌36%，股份周四（27日）績後反覆，如何分析？股價或難有起色？
另外，遇見小麵(02408)由周四起招股，入場費約3555元起，抽唔抽？
影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=XkckxgTZb5E
►把時間軸拉到01:00開始 — 節目開始
Tags:#hot talk 1點鐘#溫傑#分析 #香港股票#港股#恒指#恒生指數#香港股票分析師協會#Google#遇見小麵#02408#江西銅#00358#東方電氣#01072#泡泡瑪特#09992#優必選#09880#恒瑞醫藥#01276#美國減息
