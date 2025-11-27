溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

理想(02015)上季由盈轉虧蝕3.6億元人民幣，收入則跌36%，股份周四（27日）績後反覆，如何分析？股價或難有起色？

另外，遇見小麵(02408)由周四起招股，入場費約3555元起，抽唔抽？

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=XkckxgTZb5E

