美日扯貓尾，紅顏終薄命

國際形勢變化之快，令人應接不暇。就在上周，美國總統特朗普拋出28點俄烏和平計劃，日本首相高市早苗則拋出「台灣有事論」。一邊講和，一邊有事，矛盾和衝突的焦點，眼看著要從歐洲轉移到東亞來了。

然而僅僅一周後，中美元首不單通了電話，還同意互訪。反倒是歐洲那邊俄烏雙方各持己見，停火協議看來又不那麼樂觀了。一時之間，歐洲戰火停不下來，東亞爭端又鬧不上去，各方力量又膠著了。

在瞬息萬變的國際形勢下，各國政治決策者的任何誤判，都可能令自己墮入難以擺脫的迷局，一如現在的高市。就在剛結束的南非20國集團(G20)峰會上，不要說南方國家代表對她視若無睹，就連馬克龍、施紀賢等歐洲領袖，也和她保持距離。

特朗普的紅顏知己

因為全世界都知道，高市現已是「特朗普的紅顏知己」。特朗普滿腹心思要把烏克蘭的爛攤子推給歐洲，自己拍拍手一走了之，而小鳥依人的高市，顯然在當特朗普的側翼，透過推高東亞緊急局勢，為他拋棄歐洲製造藉口。

中日關係緊張之時，特朗普在白宮忙於特赦火雞。（美聯社）

所以說，圍繞著東亞緊急情勢的升高，並沒有甚麼高市的一時衝動，而只是美日兩國右翼政治和軍事集團之間的互扯貓尾，雙方在涉台問題的動作其實高度協調，相互呼應。高市對華之仇視昭然若揭，難道魯比奧就不是嗎？

例如美國在台協會(AIT)9月中發出「台灣地位未定論」，10月底特朗普訪日，與高市同登美軍航母，並宣布「美日同盟進入新黃金時代」，11月初，高市便發出了她的「台灣有事論」。在台海問題上如此密鑼緊鼓的推進，難道會是巧合嗎？

日本極右政客向來當中國是怯戰的紙老虎，如今高市當上特朗普的側翼，滿以為可以趁勢在日本擺脫戰敗國地位的道路上高歌猛進。當北京對事態作出強硬反制後，高市內閣意猶未盡，還派出新任防衛大臣小泉進次郎，前往距台島僅111公里的與那國島，視察自衛隊防空導彈基地。

殊不知，紅顏在社交生活中固然可知己，惟一旦上升到政治鬥爭，卻自古以來多薄命。特朗普當下一副心思要從歐洲抽身，有高市在東亞製造緊張情勢，為他當側翼當然好。但若她的小算盤計得太盡，在擺脫戰敗國地位的道路上走得太急，又何嘗不會動搖美國對日本的控制？

高市低估中美關係韌性

台海問題是美日同盟用於牽制中國崛起的主要棋子，但這枚棋子「既可載舟，也可覆舟」——高市如果與台島獨派勢力過於冒進，終於迫使北京動武，一方面固然打破兩岸和平，但另一方面，也就意味著北京將徹底瓦解美國對華的第一島鏈封鎖。屆時，美國不僅在美元流通、軍事霸權和西太平洋航運等領域遭受衝擊，而且還可能被高市拖下水，引爆一場中美軍事衝突。

高市當特朗普側翼，助美從烏克蘭抽身。（美聯社）

就此而言，高市確實了得，因為她的一句「台灣有事」，有可能成為壓斷美國在西太平洋霸權地位的最後一根稻草。亦因此，有了特朗普的兩通緊急電話，一通是打到北京，另一通則是在美國時間深夜，打到了東京。

網上有流言稱，是北京主動提出和白宮通電，如果這是真的，日本面對的形勢其實更為嚴峻。因為，北京在電話中事實上發出了「勿謂言之不預」的通牒，指出「台灣回歸是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

如今中國外交部和美國財長貝森特都證實是特朗普主動致電，也就說明美方不欲引火燒身，要找一個下台階。而北京就給特朗普指了一條出路，就是中方以安理會常任理事國身份，援引聯合國憲章提出的「敵國條款」。根據此一條款，中國一旦認定日本作為二戰戰敗國，重新走上侵略道路，可不經安理會授權，直接採取軍事行動。

北京為特朗普謀退路

君不見，中方此言一出，日本政府反應強烈，隨即在聯合國進行反駁，但白宮卻一句話都沒有說？因為中方這一動作，其實給特朗普解了套，讓他可以不必受制於《美日安保條約》，在一旦中國對日採取軍事行動時，可以置身事外。畢竟，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，總不能排除特朗普在最後一刻驚覺中美才是真朋友嘛。

北京在潛在的中日衝突中，為特朗普謀退路。（資料圖片）

中美元首通話，北京切割美日同盟，給了美方一條退路，還附加邀請訪華，並購美國農民大豆，支持特朗普贏得明年中期選舉。特朗普一聽樂了，隨即一通電話打到東京，匆匆告知對方我不玩了，你好自為之。結局當然就是，紅顏又要薄命了——高市才當了幾天特朗普的「知己」，隨時又淪為「薄命」的棋子。

在高市可控範圍內，她現在有三條出路，一是收回其「台灣有事論」，但這就等於她認錯謝罪，難逃問責下台，成為極右陣營的棄子。不到萬不得已，她是不會這麼做的。

高市近期推高中日緊張關係升級，已經刺激日本民間反華情緒，五成受訪者支持其「台灣有事論」。更為重要的是，高市推出大規模民間派錢計劃，使得她的整體民意支持度達到了72%之高。如果她在國內經濟政策方面不遭遇重大挫敗，民意支持基礎在短期內不會滑坡。

紙老虎還是真危險？

其二是採取拖字訣，拒絕回應北京要求她收回言論的要求，憑著高民意支持度，以時間換取政治空間，最終達到日本對台政策清晰化，以此為踏板突破《和平憲法》。如果此路不通，她迫於無奈之下就有可能走第三條路，透過辭職來迴避北京的要求。她雖然下台，但其升高台海事態，突破《和平憲法》的目的同樣達到，從而在極右翼復興道路上立下功名。

日本國內經濟好壞，將是高市政治前景的關鍵。（資料圖片）

在高市可控範圍之外，還有第四個可能，就是自民黨內部達成共識，認為高市的對華政策過於激進，令日本承受迫在眉睫的危險，而決定發動倒閣迫她下台。無論是哪一種選擇，都脫不開三個重大問題：一，日本國內經濟是向好還是轉劣？二，美國對高市的支持還剩多少？以及三，日本政圈認為中國是紙老虎，還是真危險？