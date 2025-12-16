AI輔助增強教師教學能力，啟發學生潛能＋理解抽象科學概念

近年來，人工智能（AI）迅速發展，逐漸改變我們的生活模式，更融入教學領域，成為教師們的得力助手，為學生的學習生涯帶來新氣象。

以AI輔助教學，教師可更好地設計具互動性的教學資源、掌握學生的學習進度及需要，並以創新的教學方法提升教學效能。學生在教師指導之下，運用AI輔助學習，整理觀察紀錄、分析數據，並可生成易於理解的學習圖表，有助提升學習興趣，還可透過AI輔助分析社會趨勢及模擬討論情境，從而提升解難能力。教育局在發表初中科學科的課程指引時，強調數字教育工具和人工智能（AI）科技可促進科學教育的教學創新，並協助學生深入理解複雜或抽象的科學概念。

AI和教育科技（EdTech）被視為現今最強大的輔助教學工具，可以輕易實踐孔子「有教無類、因材施教」的教育理念，能創造更包容、高效的學習環境，讓教師專注於啟發與關懷學生，為他們「度身訂造」最合適的學習方案。

AI輔助教學的核心價值在於協助教師增強教學能力，所以越來越多教職員加以應用。有調查顯示，近八成（77.8%）受訪教師曾於教學過程中使用AI工具，主要包括備課（75%）及製作教具（63%）、處理行政事務（44.5%）等工作，其中以ChatGPT（67.5%）和DeepSeek（66%）的應用最頻繁。

教育局的優質教育基金撥款五億港元推行「電子學習配套計劃」，為全港中、小學、幼稚園及特殊教育學生提供22項創新電子學習方案，當中18項便融合AI技術。例如以AI電子學習平台，制定個人化學習方案，提升學習動機和成效；或結合傳統面授課與線上教學，透過AI技術讓學生系統地自主學習 STEAM 理論和機械人教育，寓學習於遊戲，培養解難能力和工程思維。

教育的宗旨在乎啟發學生的潛能，筆者最近閱讀了《生成學習：以AI輔助學、教、評》一書，書中提及的中一級中國語文科詩歌單元的教學實踐例子，看見生成式AI如何引導學生把文字轉化為感知的經驗，強化學生對詩歌鑑賞的表現，從而建立情感連結，方案極有創意。例如把唐代詩人白居易的五言詩《慈烏夜啼》改編成劇本，用AI生成不同影像，探討將詩句轉化成視覺構圖後如何影響情感傳遞，幫助學生透過想像力，深入理解詩歌的情感內容，也有助加強對相關課題的記憶。

筆者相信只要把科技和創意融合，學生就能在不同學科上找到學習的樂趣，不但可提升學習的熱情和動力，還有助他們掌握適合自己的學習方案，發揮個人潛力，打造更豐盛的人生。