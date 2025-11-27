歡迎回來

職場女王︱管理層角色解析︰為老闆解決問題＋紏正下屬錯處＋危機預防
辦公室求生術

職場女王︱管理層角色解析︰為老闆解決問題＋紏正下屬錯處＋危機預防

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　要做好管理，先要清楚究竟管理是甚麼一回事。

 

　　"Do right things vs. Do things right"

 

　　現代管理學之父彼得‧德魯克Peter F．Drucker如是說：「管理是一種實踐，其本質不在於“知”而在於“行”；其驗證不在於邏輯，而在於成果；其唯一權威就是成就。領導力最好的解釋就是……一切問題到此為止！」

 

　　1、「管理層的存在是為老闆解決問題的，所以解決問題的能力越高越大，坐的位子就有幾高大。」

 

　　講多無謂，拿出真功夫本領以成績來證明實力最實際，否則天花龍鳳雷聲大雨點少空口講白話，講得幾好聽終究是廢話。學馬雲話齋，做管理者德須配位，位越高時德更高才可服眾。除此之外，要有能力為老闆解決問題之餘，亦要有能力看到破綻指出下屬的問題，適時給予指示及加以糾正。

 

　　2、「看不出問題是最大的問題！」

 

　　這個很難，需要的不是經驗，是專注認真、虛心聆聽學習的態度，清晰的頭腦，及鍥而不捨的精神。所以金睛火眼一眼關七事事上心樣樣到位，下屬對家對頭所有人的能力脾性、對內對外每個工序步驟都瞭如指掌，一旦發現有差錯，都能夠及時處理，控制受破壞的程度。


　　3、「問題管理不是危機管理，預防才是最好的管理！」

 

　　不困在預慎，見禍於未形，防患未然，盡量減低控制出錯機會。但不是固步自封縛手縛腳得過且過魯莽行事，出了事才慌忙找方法補鑊，更甚者是找藉口掩飾掩蓋。人仰馬翻疲於奔命，白白浪費虛耗公司及人力寶貴資源。

 

Tags:#職場女王#辦公室求生術#管理學#職場人語
