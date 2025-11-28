歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅...
Fashion The Dapper Style

見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅...
洗面巾測試|淘寶21款洗面巾含有毒物質，棉柔巾 vs 綿柔巾...
醫學通識 健康解「迷」

洗面巾測試|淘寶21款洗面巾含有毒物質，棉柔巾 vs 綿柔巾...
開市Good Morning

恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
明年會更好
股市動向

明年會更好

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　近日港股上下波動，升不了多少，也跌不了多少，但明年應會更好。

 

　　《智通財經》獲悉，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，明年MSCI中國指數目標由現在的約80點升至100點，因港股中，中資股佔比較大，所以預期港股明年亦會有雙位數升幅。

 

　　受外賣平台減價戰拖累，估計今年中國企業盈利只有2%增長，預計明年沒有這個因素下，整體中國企業盈利同比升13%，當中科技企業盈利預計按年增長37%，主要是內地供應的CPU（芯片）會由目前的佔27%，慢慢提升至2027年的50%，這有利科技企業增長。此外，保險企業的資金投入股市亦是重要因素。

 

風險提前釋放，有利明年布局

 

　　中信證券認為在增量資金愈來愈多的以穩健型資金為主的資金生態下，A股/港股未來可能更多地像美股一樣出現「急跌慢漲」。該機構認為，當下風險的提前釋放給了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契機。從配置上看，資源/傳統製造業定價權的重估、企業出海仍是核心增配方向，而高切低的策略因為預期過於一致，未來輪動擇時的難度反而會明顯加大。

 

　　東吳證券認為港股短期風險因素在減少，但反彈確認還需要催化劑。從中長期配置來看，當前位置有吸引力。該行指，如果美聯儲局減息預期升溫，有利於港股回升。此外，美股AI科技泡沫敘事有所減弱，港股科技隨之回調較多，當前具備配置吸引力。

 

　　浦銀國際認為「迎合新趨勢，擁抱新消費」依然將是2026年消費行業的重要投資策略。在該機構看來，以下五大消費趨勢涵蓋了中國消費行業2026年大部分的投資機會：1. 高質價比國產品牌將持續佔領消費者心智（比如連鎖咖啡、運動服飾、美妝），2. 情緒類消費的需求將保持旺盛（比如潮玩、美妝、寵物），3. 新興銷售渠道加速崛起（比如即時零售、會員店、零食量販），4. 中國消費企業出海正當時（比如潮玩、咖啡、家電），5. 健康類消費是長期趨勢（比如銀髮經濟、保健品與醫療服務）。

 

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

明年會更好

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#MSCI中國指數#瑞銀財富管理#中資股#盈利增長#科技企業#中央處理器芯片#保險企業#風險與機遇#A股#H股#美國聯邦儲備局#減息#人工智能科技#消費趨勢#情緒類消費#新興銷售渠道#企業出海#健康類消費#港股
Add a comment ...Add a comment ...
一言喪股，一言興股
更多政政經經文章
一言喪股，一言興股
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處