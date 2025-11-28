近日港股上下波動，升不了多少，也跌不了多少，但明年應會更好。

《智通財經》獲悉，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，明年MSCI中國指數目標由現在的約80點升至100點，因港股中，中資股佔比較大，所以預期港股明年亦會有雙位數升幅。

受外賣平台減價戰拖累，估計今年中國企業盈利只有2%增長，預計明年沒有這個因素下，整體中國企業盈利同比升13%，當中科技企業盈利預計按年增長37%，主要是內地供應的CPU（芯片）會由目前的佔27%，慢慢提升至2027年的50%，這有利科技企業增長。此外，保險企業的資金投入股市亦是重要因素。

風險提前釋放，有利明年布局

中信證券認為在增量資金愈來愈多的以穩健型資金為主的資金生態下，A股/港股未來可能更多地像美股一樣出現「急跌慢漲」。該機構認為，當下風險的提前釋放給了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契機。從配置上看，資源/傳統製造業定價權的重估、企業出海仍是核心增配方向，而高切低的策略因為預期過於一致，未來輪動擇時的難度反而會明顯加大。

東吳證券認為港股短期風險因素在減少，但反彈確認還需要催化劑。從中長期配置來看，當前位置有吸引力。該行指，如果美聯儲局減息預期升溫，有利於港股回升。此外，美股AI科技泡沫敘事有所減弱，港股科技隨之回調較多，當前具備配置吸引力。

浦銀國際認為「迎合新趨勢，擁抱新消費」依然將是2026年消費行業的重要投資策略。在該機構看來，以下五大消費趨勢涵蓋了中國消費行業2026年大部分的投資機會：1. 高質價比國產品牌將持續佔領消費者心智（比如連鎖咖啡、運動服飾、美妝），2. 情緒類消費的需求將保持旺盛（比如潮玩、美妝、寵物），3. 新興銷售渠道加速崛起（比如即時零售、會員店、零食量販），4. 中國消費企業出海正當時（比如潮玩、咖啡、家電），5. 健康類消費是長期趨勢（比如銀髮經濟、保健品與醫療服務）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）