低空經濟︱超前部署「空天地海一體化」＋本地氫燃料新能源發展

政府近年銳意推進低空經濟生態圈建設，既計劃制定《發展低空經濟規劃行動綱領》，又準備構建數字化的低空基礎設施，令人鼓舞，但除此以外，筆者認為以下事項也需要多加關注。

首先是必須將現有基礎設施與新建系統融合，發揮疊加效應。根據政府的開放數據政策，低空經濟項目所產生的數據，均可視乎情況向外公開，以促進更多相關應用與產業創新，而未來計劃建設的低空基礎設施，包括衛星導航定位系統、三維地圖空間數據系統及低空經濟空管系統，與空間數據共享平台(CSDI)都是唇齒相依，目前CSDI已有不少有助低空經濟發展的數據，如地圖、航空照片、三維空間數據、建築物與交通數據及天氣資訊等，只要透過CSDI這個單一可靠資訊來源（Single Source of Truth）的平台去統一和整合來自不同來源的數據，便能有助各界發掘更多低空經濟的應用場景，進一步釋放數據的潛在價值。

其次就是超前部署打造「空天地海一體化」協同發展。雖然通訊事務管理局在10月底經已推出低空經濟活動專用頻譜，為無人機活動提供額外通訊方案，支援無人機安全高效運行。不過，若要真正推動香港成為低空創新應用的核心樞紐，以非傳統飛行器實現跨境載人及載貨等商業化應用，就必須要銜接國家的「空天地海一體化」發展戰略。

「空天地海一體化」技術是指將衛星、航空器、地面設施深度融合，形成全域覆蓋、智慧協同的網絡平台，對低空經濟和智慧城市發展至為關鍵。這種技術與行業領域的融合能突破傳統通信與感知的局限，滿足不同場景和任務的需求，涉及海洋、山區、城市、郊區及太空等複雜場景。預計6G在2030年推出後，便可實現地面網路、不同軌道上的衛星以及不同空域飛行器等融合而成的全新網絡平台。事實上，2025年《施政報告》已提出，商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用，港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資，為科技發展持續注入新動力。

另一方面，新能源發展也是重中之重。為實現2050年前零排放的目標，發展新能源交通工具已成為重要方向。政府於2022年成立「氫能源跨部門工作小組」，統籌各政策局和部門籌備本地氫燃料應用的工作，推動氫能在本地使用。繼2023年底，由城巴引入全港第一輛雙層氫能巴士及第一個加氫站後，最近也試行三輛氫燃料電池洗街車。近年香港多間大學的科研團隊在綠色能源研發上都有長足發展，如理工大學研發如何利用創新催化劑降低氫燃料電池汽車的成本，科大研發全球最耐久的氫燃料電池，假如香港能促成多元科研領域合作，將相關技術成功轉移至低空經濟範疇，便可助力低空經濟有突破性發展。故此，拓展氫能低空經濟必須同時納入規劃行動綱領。

筆者相信，要促進低空經濟發展，除了加快技術與基礎設施的建設，還要強化數據整合的能力，更要加強跨界別協作。只要各界能夠積極參與，讓「官、產、學、研、投」達致深度協同，便能為香港開創更美好的未來。