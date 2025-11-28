澳門天福台式鐵板燒 復刻最地道台灣夜市風味

澳門搵食除了竹升麵、澳葡菜同大排檔，仲有好多選擇嘅，今次就帶大家嚟天福台式鐵板燒，感受一下台灣地道夜市情懷。

位近皇朝區的天福台式鐵板燒。

2017年開業的天福，短短8年經歷困阻無數，同時亦獲不少客人和業界肯定。

店內外可見台灣特色天燈的畫，是特地邀台灣朋友畫的。

在店外隔著大玻璃窗，可欣賞到鐵板燒師傅的功架。

唔少人逛台灣夜市都會試過當地的鐵板燒，一班人圍坐鐵板前看著師傅手起鏟落，揮舞著雙鏟鏗鏗有聲，夜市的氛圍感立即拉滿；澳門首間主打台式鐵板燒的天福，在門外隔著大玻璃櫥窗，已可感受到鐵板燒師傅的功架，故我來天福必選鐵板師傅前的席前位置，與友人邊喝著台啤，邊重溫當年遊台的趣事。

原來天福的老闆亦是台灣人，但要介紹施老闆 Chris有點複雜，80後的他出生於台北，卻自小便跟隨親戚來香港居住，於香港中華廚藝學院畢業後在一間連鎖品牌做台式鐵板燒，一做便十年，八年前毅然來到澳門創業，打造出至今仍然是全澳唯一的台式鐵板燒。

面對拆夥、疫情、及開關後澳門市民消費模式的改變，經營困難重重之下，Chris一直堅守初心，做好自己，一步一步咁行落去。

Chris話台式鐵板燒講究氣氛，除了食物出品讓客人滿意，店內所提供的情緒價值都好重要，好像鐵板桌前的席前座，就是氛圍最好的位置。

天福在韓國客人中的受歡迎程度，看這牆上的韓文留言已可知一、二。

究竟日式鐵板燒和台式有何區別呢？Chris 解釋：「日式鐵板燒出品精緻，較著重鐵板上的鐵鏟運用花式；台式則相對親民，較著重氣氛和客人之間的交流，亦會因一般收費較平、講求返桌率，而要做到出菜快，故在鐵板上的花式演示就沒太多講究。」

雖然本身是台灣人，但在廚藝學院學的卻是中廚，畢業後學院轉介過幾份工，機緣巧合，其中有一份便是台式鐵板燒。「記得我當時大概18歲多啲，估唔到呢份職業會一做廿年；嗰陣入行都先由學切菜、執碼從低做起，大概做咗十年晉升到分店經理，當時自己想有啲新突破，剛巧哥哥亦在澳門發展，可支持我到澳門開店。我覺得澳門開店嘅壓力相對較低，當地亦沒有台式鐵板燒的店，在考慮過行業的獨市及差異化之後，終決定選擇在澳門創業。」

別以為台式鐵板燒都離不開炒芽菜、洋蔥牛肉片、煎豆腐同蛋炒飯呢啲例牌菜，只是簡單如炒飯，天福提供的竟然是可以選擇茶底的得獎茶葉炒飯，當中選用分別從台灣訂購的茶葉，有高山茉香綠茶、招牌四季春和阿薩姆紅茶可選；鐵板炒飯本已鑊氣十足粒粒分明，加入茶葉翻炒後，令茶香浸透飯粒，口感清爽更具層次。

該店的招牌必點仲有安格斯牛肩扒、鐵板酸辣汁魷魚筒同手工煎餃都好受歡迎。「當中的秘製手工煎餃係我在中華廚藝學院學返嚟嘅，加入自己嘅調味變化和食材，除了一般的韭菜，仲有芫荽和九層塔煎餃兩款，由調校餡料到包餃都是自己每天在店內新鮮製作；九層塔是台灣常用的香料，入口香味特濃，好多台灣嘅客人食過都話正。」

天福招牌茶葉炒飯，當中的茶葉囗味竟然有茉香綠茶、四季春和阿薩姆紅茶三款供自選。輕量級/澳門幣38

鐵板蒜角牛肩扒，外香內嫩仍保留着肉汁，火候剛剛好。澳門幣98

鐵板手工秘製九層塔餃子，加入了台灣特色九層塔香料。

鐵板燒講究食材的鑊氣，鐵板酸辣汁魷魚筒就可以食到魷魚爆炒後的鮮和香，配上 Chris 當年出差泰國公幹時，偷師學回來的地道酸辣汁，相對台式鐵板燒常用的黑椒蒜汁，這酸辣汁和海鮮的口感更為相配。

除了鐵板燒，呢度仲可以食到唔少台灣特色美食，例如台式便當、台式漢堡、鹽酥雞和肉臊飯都一應俱全。Chris話：「喺台灣夜市嘅鐵板燒一般係平民價就可以食到，有肉有菜飯湯任裝，當然亦有好高級嘅專門店，我哋天福則屬比較中端嘅模式，價錢當然冇可能做到台灣夜市咁平，但希望可做到高性價比，將呢種咁獨特的烹調方式帶來澳門，讓大家親身品味到這些台式美食。」

鐵板酸辣汁魷魚筒，原隻魷魚筒煎香後加上特調泰式酸辣汁，清爽解膩。澳門幣98

香煎比目魚，喜歡香口的必點。澳門幣74

鐵板炒麵幾乎是台式鐵板燒的指定項目，油麵以台式濃稠醬汁在鐵板加持下炒得非常惹味乾身。

台式飛驒和牛漢堡，採用日本直送優質飛驒和牛，只是澳門幣68，性價比高

木糠蛋糕奶茶，當中嘅口感同蛋糕上面嘅cream好似，但係比較企身而有口感，塗在杯邊，加入嘅木糠蛋糕可以說是澳門加台灣特色crossover。

天福開業至今可說困阻重重，在疫情發生前一年左右，因與其中一位股東意見不合發生拗撬，花了不少錢贖回自己的品牌股份，之後又遇上疫情封禁堂食，當時我和另一拍檔有超過九個月都冇出糧，將有限資金用以出糧給員工，加上得到業主減收租金，我們才得以在疫情中挺過來。」

18歲入行，轉眼近廿年，人生有一半時間都喺一塊台式鐵板上發生，Chris話：「老實講，暫時錢一定唔係我哋可以見到嘅回報，但呢間舖令我學到如何經營，我從中只要得以能維持基本生活嘅人工，又得到客人嘅認同，我就會好開心，呢啲唔係用錢可以買得到嘅。」

問及其對港澳台的印象， Chris認為台灣人比較勤奮友善，香港人步伐急促工作效率高，澳門人則非常有人情味 。「我自小習慣四海為家，出生台灣輾轉到香港長期生活，繼而又嚟到澳門創業；澳門係一個生活壓力相對較低，令人感覺舒服同畀到我幸福感的地方，係未來會留喺度拼搏同埋長期生活嘅地方。」

天福

地址：澳門柏林街218號星海豪庭金星閣地下K-M

電話：853-2845 4204

營業時間：星期一至日 11:30pm-10pm