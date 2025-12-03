日本超人氣插畫家Tombonia筆下最軟萌貴婦犬Muck，首度走入香港商場，到iSQUARE國際廣場過聖誕！

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師 Tombonia為大家帶來今個冬天最治癒的聖誕，為大家呈獻萌犬Muck暖暖聖誕物語。有咩打卡位、限定商店同優惠？記得睇到最後，睇下點贏走讚好有禮禮品呀！

三大超巨型打卡位逐個睇

萌汪Muck聖誕野營歷險

5米高巨型聖誕老人造型Muck背著紅色禮物袋，舉起鈴鐺，非常搶鏡！Muck的分身們正在聖誕小物花園玩遊戲， 旁邊仲有滑雪板Muck、垂釣Muck、露營Muck、坐小帆船Muck…可愛爆燈，影相打卡無敵！

汪星歐陸聖誕浪漫之城

火樹銀花、積雪小屋加上溫暖壁爐，Muck同鄰居精心的佈置超有聖誕氣氛，行入去即刻去咗歐洲聖誕小鎮！Muck化身成為咖啡師、速遞員等不同角色造型，溫馨又充滿冬日氣氛，超治癒！

萌Muck聖誕販機站

日系街頭風打卡一定滿分！除咗可以打卡之外，飲品機、零食機中間更隱藏一部真．手機殼販賣！ 於場內消費滿指定金額，就可以換領Muck聖誕限量手機殼，日日都可以見到萌犬Muck～

「Tombonia│Muck」期間限定店

iSQUARE今個聖誕為大家帶來聖誕市集、各式優惠，入手聖誕禮物唔洗煩！

Muck玩轉冬日聖誕市集有不同食品、文創商品及精品等檔主精選聖誕新年送禮好物以供選購。Muck的 Fans們記得要去市集的「Tombonia│Muck」期間限定店，選購最新人氣的精品！包括有首賣Muck扭蛋玩具、記事本、咕𠱸、文件夾、行李帶等等， Muck 共有5個造形首次在香港出現，全部以Muck的生活日常做主題，可愛大犯規！

爽買佳節消費優惠！

除咗打卡、期間限定店外，精明眼們一定唔可以錯過節日限定優惠！

Shop & Dine GO! Rewards 送出總值超過 HK$80萬商場優惠券！

今年聖誕在iSQUARE國際廣場推出Shop & Dine GO! Rewards，絕對能享受 CP值極高的優惠回饋！

即日起至2026年1月4日，iCLUB會員同日累積消費滿HK$500（最多兩間商戶），即有機會換領HK$250商場優惠券一套（總值超過HK$80萬），每日名額有限，血拼必備！

萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼換領

Muck聖誕販機站打卡位中，有期間限定、全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，大家可由 6款 Muck手機保護殼中，選擇自己最喜歡的設計，再選擇手機型號，機器便會即時為你製作聖誕 Muck手機保護殼！只需電子消費達 HK$800或以上，即可由自動販賣機換領Muck限量手機保護殼，名額有限，先到先得！

更多活動資料，請瀏覽此網頁 ：http://bit.ly/3WliOws

【讚好有禮】賞： iSQUARE 萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼

小編今次聯同iSQUARE國際廣場為大家送出iSQUARE 萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼，想知點樣先可以贏走咁可愛嘅Muck手機殼就要睇落去啦！

活動玩法：

1. 讚好 etnet 經濟通 Facebook專頁

2. 於活動帖文留言標註兩位朋友

3. 填妥表格並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=952

答得最有創意嘅15位朋友仔，將會獲得iSQUARE 萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼乙個

截止日期：2025年12月8日 23:59

*活動受條款及細則約束

*曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品

條款及細則：

1.活動將於2025年12月1日起至2025年12月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品。

5. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最有創意的50位參加者，將會得到將會獲得iSQUARE 萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼乙個

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8.領獎詳情將會以WhatsApp或電郵形式通知得獎者。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。