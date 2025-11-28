歡迎回來

1周部署｜李偉傑：港股橫行格局仲會行幾耐？科網股可部署中線揸過年！
股市動向
理財智慧

1周部署｜李偉傑：港股橫行格局仲會行幾耐？科網股可部署中線揸過年！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：天風國際 李偉傑

 

　　港股本周以悶局為主，而近日成交量亦有縮減，加上業績期接近尾聲，大市仍續行橫行格局？咩水平有阻力？

 

　　內地IP及零售相關股有資金追捧，如泡泡瑪特(09992)，可作為明年可部署的股份？科網股又有何最新睇法？

 

 

影片網址：https://youtu.be/ix42qoDicTQ

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

