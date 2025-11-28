歡迎回來

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝
娛樂新聞

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　在周中的歐聯賽事中，英超球隊分途出擊，但只有阿仙奴和車路士取勝；這兩隊狀態正佳、在歐聯積分列一二的球隊，正好在本周碰頭，上演英超冠軍前哨戰。

 

　　阿仙奴於主場3:1 完勝拜仁慕尼黑，而車路士則同樣在主場以3:0 擊敗巴塞隆拿。

 

　　能夠擊敗歐聯豪門三寶之一（另外一寶是皇馬），這兩場比賽不僅是比分上的勝利，更是戰術成熟度、球員狀態與領隊智慧的全面展現。

 

　　阿仙奴在上周聯賽擊敗熱刺之後，阿迪達並沒有做出太多換人調動，面對拜仁，堅持用高壓逼搶與快速轉守為攻的理念，成功令拜仁吃盡苦頭。

 

　　原本賽事前，不少分析都認為阿仙奴未必能夠威脅拜仁慕尼黑。

 

　　但事實是，槍手不但控制大局，如果不是紐亞屢救險球，恐怕失波絕非3球。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

紐亞雖然屢救險球，但3個失球中，有2球都是紐亞的責任，包括第一球打手槌失誤被槍手攻破大門，另外就是最後一球出迎失誤，如此表現，只能歎一句英雄遲暮。

 

　　而阿仙奴的3個入球均不一樣，既有死球，亦有邊路快速突破，以及防守攔截帶動的反擊。

 

　　加上阿迪達的換人極具針對性，三個換人，包括馬杜亞、卡拉菲奧利和馬天尼利都成功改變戰局。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

甘賓尼的戰術在德甲所向披靡，但面對實力更強的阿仙奴，尤其更強力的邊路反擊，他的臨場應變就略為不足。

 

　　臨場調動，成為槍手勝、拜仁輸的關鍵。

 

　　那邊廂的車路士大勝巴塞，比賽的轉折點是阿勞祖在上半場被逐，令巴塞隆拿防線失衡。

 

　　車路士利用人數優勢不斷拉開空間，加上邊路突破，強化了車路士在攻守轉換上的效率。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

車路士和巴塞都是主打不少年輕新星，但今場車路士的小將表現出色，完全蓋過巴塞的耶馬等球員，證明車仔的球員都逐漸進步；例如艾斯迪華奧在英超攻入1球1助攻，但在歐聯的5場賽事，竟然攻入3球，效率非常高。

 

　　同一時間，馬列斯卡的換人與戰術調整果斷，利用人數優勢，換入戴納加強前場壓力，對巴塞的防線針對性強攻，反而沙維卻束手無策，證明領隊臨場判斷是勝敗關鍵。

 

　　阿仙奴與車路士的勝利不僅是比分上的優勢，更是戰術成熟度、球員狀態與領隊智慧的綜合體現。

 

本週焦點

 

　　本周英超焦點戰，車路士坐鎮史丹福橋迎戰阿仙奴，這場倫敦打吡直接影響爭冠格局。

 

　　兩隊陣容各自面臨不同挑戰。阿仙奴有奧迪加特、托沙、沙卡，及加比爾等在養傷，陣容略為不整，但火力依舊出色，相信會以強攻為主。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

懷斯近5場比賽攻入1入球、2助攻，場均攔截3次，傳球成功率超過90%，今場面對比自己更年輕的車仔中場小將，懷斯需要踢得更聰明，以證明自己英格蘭中場一哥的地位。

 

　　車路士方面，近三場英超取得連勝且保持零失球，士氣高昂，近期輪換陣容固定，穩定性提升；可說是淡化了彭馬養傷影響進攻的麻煩。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

柏度尼圖近5場比賽攻入3球，包括對般尼及歐聯對阿積士均有入球，並交出2次助攻，預期助攻值達1.7，排英超前列，是今場車仔最大威脅。

 

　　阿仙奴在整體質素與往績上佔優，近七次交手保持不敗，心理上佔優。

 

　　但車路士有主場優勢，且狀態回升，若能保持防守穩健並把握反擊機會，並非毫無勝算。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

另一位阿仙奴名將，法比加斯帶領科木在意甲發揮出色。作為升班馬，一度以5勝6和1敗，排在聯賽第六。至今帶隊34場，23勝21和4負，場均得分 1.6 分，失球比 0.4，對於一個年輕領隊來說，非常出色。

 

　　

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝

曼聯不敵愛華頓，相比前任領隊坦格，平均每場聯賽取得1.72分，如今阿摩謙已跌至1.15分，被問到會否改變踢法，他卻坦言「我不會改變執教哲學，如果球隊想變，就應更換領隊。」

