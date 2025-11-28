Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Honor最新旗艦手機Magic8 Pro正式在港推出，以長焦夜攝、AI功能和高規格為賣點。今次香港將會有12GB＋512GB及16GB＋1TB兩個版本，配色包括旭日金砂、天青色及絨黑，定價分別為$7,899及$9,299。

Magic8 Pro設計延續同系列的高階路線，配色靈感來自自然光影，金屬邊框配合微弧收邊，手感與觀感同樣講究。機身支援IP68、IP69及IP69K防水防塵，擁有AI環繞低音揚聲器，並加入了專用AI按鈕，可用來啟動不同的AI功能、啟動相機變焦和當作攝影快門使用。此外，Magic8 Pro更配備3D ToF人臉解鎖及 3D超音波指紋解鎖，是全球首款擁有雙3D生物識別解鎖的手機。

Magic8 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭和3D景深鏡頭。

熒幕採用巨犀玻璃保護，並支援3D超音波屏幕指紋解鎖功能。

Magic8 Pro搭載最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，在CPU、GPU及AI運算上較上代均有明顯提升，並首次採用GPU-NPU異構技術，透過AI提升遊戲的畫面幀率。安兔兔測試得分有356萬多，效能屬於頂級之列。另一方面，手機配合7,100mAh青海湖電池，支援100W有線和80W無線快充，更內置AI智能電源管理系統，官方稱在典型場景下功耗可改善13%。

Magic8 Pro搭載最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試得分有356萬多，效能屬於頂級之列。

Magic 8 Pro採用1,256 x 2,808解像度的6.71吋OLED熒幕，表面巨犀玻璃保護，獲得SGS五星抗跌認證。熒幕支援1 - 120Hz自適應刷新率、最高6,000nits峰值亮度、Dolby Vision及HDR Vivid顯示技術，更獲得德國萊茵全方位護眼5.0認證，提供AI散焦顯示、動態調光、圓偏振光顯示2.0、晝夜節律顯示及4,320Hz高頻PWM調光等多項護眼功能。

Magic8 Pro設計延續同系列的高階路線，手感與觀感同樣講究。

Magic8 Pro最搶眼是全新極致夜攝系統，主打2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，配備1.4吋超大感光元件、f/2.6光圈，提供3.7倍光學及100倍數碼變焦，另有5,000萬像素主鏡頭、5,000像素超廣角鏡頭、5,000萬像素前置鏡頭與3D 景深鏡頭。其中長焦及主鏡頭均支援CIPA 5.5級防震及OIS光學防震，能提升長焦拍攝時進光量與穩定性。

Magic7 Pro提供最多100倍的數碼變焦能力，使用長焦拍攝時可透過AI提升畫質。

Magic8 Pro最搶眼是全新極致夜攝系統，配備AI夜神超穩長焦。

一如以往，Magic8 Pro可拍攝出高水準的人像照片。

用上10倍變焦夜攝，透過AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，亦能拍攝到清晰的影像。

Magic8 Pro擁有業界首創由AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，能從1,677萬種色彩中智能分析及提取色調，並透過設備與雲端協作的色彩遷移技術，把參考照片的色彩風格套用到新照片上。再加上AI圖片移除、AI擴圖、AI調色及AI智能退地等一系列AI修圖工具，拍攝完的照片後只需簡單幾步便可完成構圖及後製。

提供AI圖片移除、AI擴圖、AI調色及AI智能退地等一系列AI修圖工具。

透過機側的AI按鈕，長按即可啟動AI識屏建議，系統會根據當前畫面自動呼叫相關的AI功能。

Magic8 Pro預載全新MagicOS 10，透過機側的AI按鈕，長按即可啟動AI識屏建議，系統會根據當前畫面自動呼叫AI設定助理、AI影像助理、AI會議紀要及AI防詐換臉識別等功能。而內置的升級版Honor Share，則支援與Android、iOS、macOS及Windows雙向檔案傳輸，並提供完善的資料搬家工具。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

機身不單設有音量鍵和電源鍵，還加入了專用AI按鈕，可用來啟動不同的AI功能、啟動相機變焦和當作攝影快門使用。

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快速充電。

Magic8 Pro支援雙SIM卡，更支援eSIM。

總結

筆者覺得，Magic8 Pro在承繼系列旗艦定位之餘，提升夜景長焦攝影能力，再配合電影級AI追色及多項AI修圖功能，適合全方位攝影的人士。同時，大電池、高效能及護眼熒幕也有一定的吸引力。

由即日至12月3日預訂Magic8 Pro，可獲180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務（首年各一次）及免費貼膜服務（首年2次）及磁吸手機殼套裝；預訂512GB版本更可享$300升級1TB版本或DJI Neo 航拍無人機，優惠最高超過$3,800。Honor亦舉辦MAGIC in the dark夜攝比賽、聖誕狂歡大激賞及手機八達通消費賺獎賞推廣等活動，入手Magic8 Pro之餘還有機會贏取更多Honor產品及獎品。



作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：1,258 x 2,808像素，6.71吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素 + 3D景深（前置） / 5,000像素主攝 + 5,000萬像素122°超廣角 + 2億像素AI夜神超穩長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / 紅外線埠 / NFC / 3D超音波指紋感應器

電池：內置7,100mAh

體積：161.15 x 75 x 8.32毫米

重量：219克

售價：$7,899 (12GB + 512GB) / $9,299 (16GB + 1TB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103