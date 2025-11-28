歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色
數碼創科

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Honor最新旗艦手機Magic8 Pro正式在港推出，以長焦夜攝、AI功能和高規格為賣點。今次香港將會有12GB＋512GB及16GB＋1TB兩個版本，配色包括旭日金砂、天青色及絨黑，定價分別為$7,899及$9,299。

 

　　Magic8 Pro設計延續同系列的高階路線，配色靈感來自自然光影，金屬邊框配合微弧收邊，手感與觀感同樣講究。機身支援IP68、IP69及IP69K防水防塵，擁有AI環繞低音揚聲器，並加入了專用AI按鈕，可用來啟動不同的AI功能、啟動相機變焦和當作攝影快門使用。此外，Magic8 Pro更配備3D ToF人臉解鎖及 3D超音波指紋解鎖，是全球首款擁有雙3D生物識別解鎖的手機。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Magic8 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭和3D景深鏡頭。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

熒幕採用巨犀玻璃保護，並支援3D超音波屏幕指紋解鎖功能。

 

　　Magic8 Pro搭載最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，在CPU、GPU及AI運算上較上代均有明顯提升，並首次採用GPU-NPU異構技術，透過AI提升遊戲的畫面幀率。安兔兔測試得分有356萬多，效能屬於頂級之列。另一方面，手機配合7,100mAh青海湖電池，支援100W有線和80W無線快充，更內置AI智能電源管理系統，官方稱在典型場景下功耗可改善13%。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Magic8 Pro搭載最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試得分有356萬多，效能屬於頂級之列。

 

　　Magic 8 Pro採用1,256 x 2,808解像度的6.71吋OLED熒幕，表面巨犀玻璃保護，獲得SGS五星抗跌認證。熒幕支援1 - 120Hz自適應刷新率、最高6,000nits峰值亮度、Dolby Vision及HDR Vivid顯示技術，更獲得德國萊茵全方位護眼5.0認證，提供AI散焦顯示、動態調光、圓偏振光顯示2.0、晝夜節律顯示及4,320Hz高頻PWM調光等多項護眼功能。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

 

Magic8 Pro設計延續同系列的高階路線，手感與觀感同樣講究。

 

　　Magic8 Pro最搶眼是全新極致夜攝系統，主打2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，配備1.4吋超大感光元件、f/2.6光圈，提供3.7倍光學及100倍數碼變焦，另有5,000萬像素主鏡頭、5,000像素超廣角鏡頭、5,000萬像素前置鏡頭與3D 景深鏡頭。其中長焦及主鏡頭均支援CIPA 5.5級防震及OIS光學防震，能提升長焦拍攝時進光量與穩定性。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Magic7 Pro提供最多100倍的數碼變焦能力，使用長焦拍攝時可透過AI提升畫質。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Magic8 Pro最搶眼是全新極致夜攝系統，配備AI夜神超穩長焦。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

一如以往，Magic8 Pro可拍攝出高水準的人像照片。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

用上10倍變焦夜攝，透過AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，亦能拍攝到清晰的影像。

 

　　Magic8 Pro擁有業界首創由AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，能從1,677萬種色彩中智能分析及提取色調，並透過設備與雲端協作的色彩遷移技術，把參考照片的色彩風格套用到新照片上。再加上AI圖片移除、AI擴圖、AI調色及AI智能退地等一系列AI修圖工具，拍攝完的照片後只需簡單幾步便可完成構圖及後製。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

提供AI圖片移除、AI擴圖、AI調色及AI智能退地等一系列AI修圖工具。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

透過機側的AI按鈕，長按即可啟動AI識屏建議，系統會根據當前畫面自動呼叫相關的AI功能。

 

　　Magic8 Pro預載全新MagicOS 10，透過機側的AI按鈕，長按即可啟動AI識屏建議，系統會根據當前畫面自動呼叫AI設定助理、AI影像助理、AI會議紀要及AI防詐換臉識別等功能。而內置的升級版Honor Share，則支援與Android、iOS、macOS及Windows雙向檔案傳輸，並提供完善的資料搬家工具。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

機身不單設有音量鍵和電源鍵，還加入了專用AI按鈕，可用來啟動不同的AI功能、啟動相機變焦和當作攝影快門使用。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快速充電。

 

Honor Magic8 Pro旗艦手機︰高規格登場＋AI長焦夜攝＋電影級人工智能追色

Magic8 Pro支援雙SIM卡，更支援eSIM。

 

總結

 

　　筆者覺得，Magic8 Pro在承繼系列旗艦定位之餘，提升夜景長焦攝影能力，再配合電影級AI追色及多項AI修圖功能，適合全方位攝影的人士。同時，大電池、高效能及護眼熒幕也有一定的吸引力。

 

　　由即日至12月3日預訂Magic8 Pro，可獲180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務（首年各一次）及免費貼膜服務（首年2次）及磁吸手機殼套裝；預訂512GB版本更可享$300升級1TB版本或DJI Neo 航拍無人機，優惠最高超過$3,800。Honor亦舉辦MAGIC in the dark夜攝比賽、聖誕狂歡大激賞及手機八達通消費賺獎賞推廣等活動，入手Magic8 Pro之餘還有機會贏取更多Honor產品及獎品。


作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：1,258 x 2,808像素，6.71吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素 + 3D景深（前置） / 5,000像素主攝 + 5,000萬像素122°超廣角 + 2億像素AI夜神超穩長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / 紅外線埠 / NFC / 3D超音波指紋感應器

電池：內置7,100mAh

體積：161.15 x 75 x 8.32毫米

重量：219克

售價：$7,899 (12GB + 512GB) / $9,299 (16GB + 1TB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

Tags:#Honor Magic8 Pro#旗艦手機#長焦夜攝#數碼創科#智能手機#AI
Add a comment ...Add a comment ...
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
更多手機情報站文章
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處