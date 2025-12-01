大埔五級火，從工程角度看有多離譜

大埔宏福苑五級火，寫稿時死亡人數達146人，包括一名消防員殉職，仍有多名人士失聯。最可怕是這場大火，發生在你、我、他和她正居住的多層多幢屋苑。一直以為留在家中最安全，過往火警新聞多是個別單位，最多只會波及同層單位，或樓上樓下幾個單位而已，想不到是整個屋苑、幾幢大廈同時燒通頂，非常可怕。

連日以來，看了新聞實在有點情緒，尤其看見居民失去家人的悲慟，亦不時想象居民身處火場的絕望，非常痛心。這篇文章不想討論太多煽情話題，希望理性一點，從工程角度看這場火災。連日來，竹棚、圍網、封窗物料、工地管理等問題已被討論太多，工程設計概念又如何被衝擊呢？

工程設計概念前提

香港建築的消防系統沿用英國標準(British Standard)，其中一個設計概念前提是單一火災應對情境(Single Fire Scenario)，代表整個工程設計的假設是針對單一火災。設計會利用隔火間(Fire Compartment)去把空間分開，每個隔火間之間的物料能抵受數小時的火勢，此設計理念讓公眾在火勢蔓延之前有充足時間逃離現場。

隔火間不一定以固定物料分開，有些地方會以防火捲簾門(Fire Shutter)分開，當遇上火警時，捲簾才啟動分隔空間。巴士站與會展大會場一類則採用水簾系統(Drencher System)，火警時會噴水，達到分隔空間的效果。每論如何，工程設計時會按單一火災應對情境作前提，不會考慮多個隔火間同時起火。面對整個屋苑多幢大廈同時起火，已超出多個消防系統設計負荷。

宏福苑多幢大廈同時起火，超出多個消防系統設計的負荷。(AP)

逃生問題

建築設計基本要計算走廊闊度、樓梯數量，需要足夠在特定時間內疏散大廈設計人數，在大廈內每一個點逃生至相對安全地方的距離亦有規定。這些所謂相對安全的地方稱為逃生途徑(Means of Escape)，設計上不容許任何火載(Fire Load)，代表除了支援逃生途徑所需系統（如照明系統）之外，其他系統不會在逃生途徑內安裝。舉例，若有一些電纜迫不得已「路過」逃生途徑，需以合乎法例耐火時數的防火物料將其包裹，原則是令逃生途徑成為安全的獨立隔火間，確保公眾能安全逃生。

有些建築，逃生途徑更安裝樓梯加壓系統(Staircase Pressurization System)，讓梯間產生正氣壓，外來的空氣或濃煙不能滲入梯間，可見逃生途徑的防火設計要求十分高。一般住宅大廈設計並沒有加壓系統，而會採用向外通風窗口取代。但見電視報道一些通風窗口被封，更有居民指經常會嗅到工人在梯間吸煙，種下禍根。

設計上，居民應能在火勢蔓延之前走到這些相對安全的防火樓梯、門廊或走廊，再通往逃生出口，離開大廈。但消息指，部分居民一開門已見大量濃煙，只好躲回家中。其中一個重點當然是火勢蔓延得太快，連相對安全的地方也失守。另一個問題是：「居民何時開始逃生？」這就要了解火警鐘。

火警鐘是一個非常重要的系統，因為所有疏散與逃生動作都由火警鐘響起一刻開始，生死攸關。火警鐘驗收標準，在大廈內任何地方都有一定的聲量要求，而且需要每年由合資格的消防承辦商作出檢查，確保運作正常。

消息指不少居民未有聽到火警鐘聲，而消防初步調查亦指火警鐘沒有響聲。平時大廈若進行工程時，消防系統須暫停運作，要事先通知消防局，更要提供24小時專員看管，此動作行內稱為「掛牌」。若無「掛牌」，卻人為把消防警報系統關掉，要負刑事責任，更會延誤居民逃生，害死人。

其他系統設計考慮

大廈內部分基本消防系統主要不是消防員用的，而是保障居民能成功逃生，包括消防喉轆(Fire Hose Reel)。每個消防喉轆的消防喉長30米，射水距離達6米，基本上不同位置的消防喉伸延再計及射水距離，所覆蓋的範圍能達「零死角」。然而，居民連走出單位門口也不行，根本不能取用消防喉作掩護逃生之用。

設計上，所有消防系統用電都需要有後備電源，住宅大廈多會以發電機作後備電源，而油缸容量要求為支持消防系統6小時運作。合理預期之下，設計假設所有居民能在6小時內成功逃生，只可惜這場火警燒了超過24小時，仍有多人被困。可以想象，沒有後備電源，差不多所有消防系統都不能運作，令現場倍加危險。

總結

坦白講，在以上多個建築工程設計考慮之下，即使是蓄意縱火，要把七幢大廈燒光，同時令大廈內大量居民不能逃生，實在不可思議。可想而知，今次發生的火災，對工程設計原則有多大衝擊，多少個不該出現的情況同時出現，整件事是多麼的離譜，令人多麼的震驚。

心情極度低落、沉重。

最後，願亡者安息，生者早日走出傷痛，傷者及早康復。