許多香港人的青春都奉獻給了四個字：按部就班。

按部就班地上中學、按部就班地上大學、按部就班地找工作，按部就班地上樓上岸，按部就班地同流合污，按部就班地不務正業。

「獅子山精神」是甚麼？

有人說是香港的叻仔精神，茶餐廳文化，搵錢至上，早些上樓，早些上岸，有人說是East meets West，典型的中西交流的人性，平凡生活但富有彈性，狡猾而智慧；個人主義，講究大局、講究犧牲、抗爭精神，很愚蠢，但很浪漫。

明白人見盡明白事，要不是這場宏福苑悲劇中，很多人根本想不到，原來香港人是如此的不堪一擊。

有人出生，也有入死，天人相隔，生不如死，淚眼朦朧，苦楚折磨，感人至深。

其實每個香港人的生活都是在同一平凡世界，即使最平凡的人，也要為生活的那個世界而奮鬥。

這場火災也讓無數人對自己的生活，開始了反思，當風波和意外來襲，能依靠誰？會拖累誰？是否有抗風險能力？

香港接近中年這一代，讀過一點史書，經歷過一點社會浪潮，體會過一點生命劫數，就深切知道苦難掙扎、不容易才是生活的本質。

香港人的世界是多麼的平凡，沒有無所畏懼的勇士，也沒有力挽狂瀾的英雄，更沒誰做出過驚天動地壯舉：有的只是平凡不過的生活，和在生活中不斷艱難前行的普通人。

這場火災不僅是對生命財產、對建築安全制度、對公共管理的重大考驗。它也同時對香港人提出挑戰 —— 是選擇麻木、冷漠、逃避，還是選擇關懷、責任、行動。

社會各界迅速動員，不分背景，不分身份，只為救助受災戶與支持救援。災民、鄰居、義工、社工、志願者，以最快行動回應需求——無論是提供避難所、送水送食送物資、心理安撫、資訊協助。

有單拖內地生，來了香港短短幾個月，就自發來參與，全程少說話多做事。

有南亞義工車手，也有的士大哥默默在外面守候，一句去廣仁樓嗎？即開車門義載 。

消防員常說：留給居民吧。

無數消防、救援人員、社區志願者、鄰里居民，在濃煙與火海中奮不顧身，互相協助，救出被困者，疏散弱勢、長者、兒童等等。

一個人生命真正的轉折，絕不是出現在得意滿滿的時候，是在跌入谷底時。

這種在災難面前不退縮，各司其職，挺身而出的勇氣與責任感，正是「獅子山精神」的具體體現。

曾經的這句說話，「我以為自己不會再為這個城市難過了」，發生不幸的事情，獅子山精神從未遠離，再次讓我感動。

這是一種集合了香港人在歷史變遷、社會動盪、生活挑戰中所展現的特質與價值觀 ―― 堅強、不服輸、互助、自強不息、冷靜務實、團結互助，也包括在逆境中保持信念和希望的韌性。

「獅子山精神」不保證你能從此平安喜樂，但它一定能讓你變成一個更好的人，這就是香港人真正的勇氣和擔當。

God Bless Hong Kong.