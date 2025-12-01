汲取慘痛教訓，檢討法團的監管工作

大埔宏福苑的火災慘劇奪去了多條寶貴生命，令全港陷入深切的哀痛之中，筆者在此向所有遇難者致以沉痛的哀悼，期盼屋苑居民可以盡快走出慘劇的陰霾。悲劇已無法挽回，但社會必須從這次慘痛教訓中汲取教訓，不但要追查事件的起因，並全面檢討大廈管理的種種流弊，避免悲劇重演。

火災的起因必須徹底追查，這不僅是為了釐清責任，更是為了找出制度上的漏洞，不能忽略背後的結構性問題。回顧過去廿多年，香港大廈老化問題日益嚴重，石屎剝落、窗戶鬆脫、電力系統老化等情況屢見不鮮。為了應對龐大的維修需求，香港由1998年開始多次修改法例，簡化了法團成立程序，鼓勵業主自組法團，自行負上維修的法律責任，及加強法團的法定權責。

根據現行條例，只需5%業主就可以提出成立法團，再舉行業主大會得到合計業權份數30%以上業主支持，即可完成。30%業主支持的門檻看似不低，但大會准許以授權票形式投票，有意成立法團者可以游說業主授權，業主只需在授權書簽名就完成手續。此制度便利有志服務社區的人士，立意原本良好，但若有人居心不良，亦很容易成功「游說」年長業主簽名支持。

宏福苑慘劇揭示法團制度或存在漏洞 (AP)

隨著法團不斷成立，流弊亦接踵而來。首先，法團權力過大，卻缺乏相應的專業知識，許多法團成員只是一般業主，對建築安全、消防規例、工程監管缺乏理解，卻手握管理公共空間、收取管理費、簽訂合約的法律地位。這種權力與能力的落差，導致工程監督流於形式，甚至成為不法分子介入的契機。過去圍標事件屢見不鮮，近年經政府大力打擊後已見收斂，但工程始終涉及巨額開支，法團成員往往因缺乏判斷能力而容易受到蒙騙，最終業主付出高昂代價，卻換來偷工減料的工程，危及整棟大廈的安全。

其次，財務監管漏洞亦令人憂慮，法團掌握大筆管理費收入，但由於缺乏專業會計知識，加上內部監管不足，資金有機會被挪用或濫用，並可能吸引不法分子垂涎。當資金流動缺乏透明度，便可能造成資源浪費，甚至影響大廈的正常維修保養。這種情況不僅損害業主利益，更可能延誤必要的安全工程，增加事故風險。

此外，在現行制度下，法團一旦成立，便享有高度自主權。要避免悲劇重演，必須盡快全面檢討法團監管機制。首先，應重新審視法團成立條件，考慮引入更高門檻或強制培訓，確保法團成員具備基本的樓宇管理知識。其次，應建立更嚴格的財務及工程監管制度，要求大型工程項目必須由獨立專業人士監督，包括審查工程是否符合安全標準，並交政府作最後把關。此建議可能須耗費大量公共資源，但卻有其必要性，隨著樓宇老化，未來會有大量大廈維修工程進行，為避免悲劇再生，當局應認真研究有關問題。第三，政府部門應加強對法團的指導和支援，設立專業諮詢渠道，幫助法團作出符合安全標準的決策。

大廈管理並非單純的行政事務，而是關乎每一位住戶的安全與福祉，若制度存在漏洞，便可能釀成無法挽回的悲劇，社會必須正視制度的根本缺陷，透過加強監管、提供專業支援，建立一個兼顧業主自治與專業監管的完善制度。