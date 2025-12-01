牛市終結的四大關鍵訊號

隨A股達4000點，市場大幅震盪（圖一），牛市結束了？任澤平，一位著名股市分析者，複盤A股史上3次大牛市，尋找牛市規律，助大家看清本輪牛市來龍去脈。

通過複盤3輪大牛市，任澤平有7大發現：

一、A股大牛市啟動需要3大條件：政策轉向、資金流入、估值低位。最初充滿爭議，伴隨估值逐漸修復，投資者的熱情被點燃後開啟牛市。牛市總是在絕望中重生，爭議中上漲，狂歡中崩盤。

二、A股牛市一般經歷3個階段：政策驅動--資金驅動--基本面驅動。牛市啟動初期與經濟基本面關聯較小，但牛市的持續上升與經濟基本面有關，若無基本面和企業盈利支撐，則終究會回吐升幅。

三、A股政策市和散戶為主的特徵導致牛短熊長，大起大落，3輪大牛市平均持續17個月，相對較短；相比之下，A股熊市平均持續27個月，美國20次牛市平均持續44個月。

四、牛市上半場主要靠政策驅動、情緒驅動、資金驅動，平均時長6.3個月，平均升幅59%，領升板塊為科技、金融、周期、國防，普升為主，快速向上。

五、牛市過程中會經歷調整，進行方向的博弈、籌碼的交換。調整的原因在於市場資金難以保持長期大流量流入以及槓桿工具調整、政策變化、市場風格切換等，但市場調整也是對下半場的積澱，調整愈充分，資金儲備愈足，下半場升幅愈大。

六、牛市下半場主要靠經濟基本面和企業盈利驅動，隨著經濟的復甦和上市公司利潤的反轉，市場迎來戴維斯雙擊--估值提升和盈利增長同時發生，則投資者將紛紛湧入股市，追逐更高的收益，股市徹底瘋狂。下半場伴隨板塊輪動，平均時長12.5個月，平均升幅130%，領升板塊為科技、電腦、消費、大宗商品等當時熱點概念炒作、政策利好明晰的具增長屬性板塊。

七、牛市的終結，一般源於估值過高、政策轉向、沒有增量資金流入、經濟復甦證偽等，往往在最瘋狂時熄火，踩踏式出逃。（見表）

牛市的終結，通常有4個關鍵訊號：

第1個訊號是估值過高。當市場估值高得離譜、公司盈利沒辦法消化泡沫時，遊戲就結束了。

1999年至2001年的519行情始於經濟低迷時的政策刺激，終於盈利無法消化估值泡沫。從1999年底到2001年6月的這段時間，上證升了57%，而上市公司利潤增速從26%暴跌到-3%，根本支撐不住高估值。2007年大牛市頂峰時，上證PE達到驚人的71倍，泡沫化嚴重。2015年創業板更是炒到150倍PE，而經濟基本面和上市公司盈利卻持續走弱，所以他在2015年4月股災前預警「海拔已高，風大慢走」、「我理性了，市場瘋了」，就是因為當時股票估值過高，垃圾股、概念股都炒上了天。底部靠信仰，頂部靠理智。（圖二）

第2個訊號是政策轉向。A股具有明顯的「政策市」特點，過去3輪大牛市的終結都有政策轉向的原因。2001年國有股減持政策推出，本來估值就高，直接終結了519行情。2007年底宏觀政策收緊，提出要「遏制經濟增長過熱」，多次提高存款準備金率和存貸款利率，上調印花稅，給市場降溫，再加上2008年國際金融危機，股市從6000點跌到1600點。最慘烈的是2015年嚴查場外配資、去槓桿，引發資金出逃，市場恐慌性拋售，槓桿牛、水牛邏輯被破壞，千股跌停的場面很多人記憶猶新。（圖三）

第3個訊號是沒有增量資金流入。股市上升需要真金白銀，國家隊、居民存款、外資/槓桿資金等各路增量資金流入。2005年至2007年的牛市靠基金熱，新基金發行秒光，銀行、券商等渠道出現居民排隊搶購基金的火爆現象，居民存款搬家，外資熱錢紛紛流入，但是當2008年國際金融危機衝擊導致資金出逃時，牛市崩盤。2014年至2015年牛市靠的是配資、融資融券、場外配資等各類槓桿資金瘋狂湧入，推動牛市瘋狂上升，但是當配股、融資被查時，資金踩踏出逃，多米諾骨牌倒塌。

第4個訊號是經濟復甦證偽。股市是經濟的晴雨表，牛市下半場靠基本面和企業盈利驅動，隨著經濟復甦和上市公司利潤的反轉，市場迎來戴維斯雙擊--估值提升和盈利增長同時發生，投資者就會紛紛湧入股市。牛市結束也是同理，當經濟基本面和上市公司利潤持續下滑，再美好的故事也講不下去了。2008年國際金融危機爆發，GDP、生產、出口各項數據全面大幅下滑，經濟硬著陸的風險讓牛市終結。股市可以暫時脫離基本面，但不可能永遠脫離基本面，最終將回歸基本面。（圖四）

本輪「信心牛」行情與過去的3輪大牛市一樣，都同樣起步於經濟低迷、政策轉向、估值低位之時，驅動力主要是924以來宏觀政策放鬆帶來的信心提升。因此，未來如果這輪牛市能夠持續，需要宏觀政策繼續放鬆，貨幣政策繼續減息降準，財政政策繼續加大化債和投資新基建，樓市政策需要更大力度的放鬆促進止跌回升；更重要的是，加強對民營經濟的保護，促進民間投資復甦。從而，最終實現經濟復甦，企業盈利改善，從而消化估值，讓腳步跟上靈魂。如果同時出現盈利改善和利率下降，則有望實現戴維斯雙擊。

同時，考慮到A股散戶為主、暴漲暴跌的特點，此輪牛市要監管好槓桿資金，實現健康發展和慢牛長牛。

任澤平講，4000點的A股比他去年預測「信心牛」的時候風險要大，有些股票估值已經很高了，要理性看待市場。尋找風口上的鷹，不要炒作風口上的豬。

牛市往往是普通投資者虧錢的主要原因。升上去的是風險，跌下來的是機會。對於此輪「信心牛」行情，任澤平提醒大家要保持清醒，如果出現牛市結束的4大關鍵訊號，要高度警惕。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

