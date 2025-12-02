歡迎回來

某日，與80歲的退休香港老江湖N哥晚飯，此君聰敏過人，馳騁各界，處處老友，因手段靈活，人緣特佳，智慧（政治）超班，所以，全港有頭有面大人物皆愛與佢交往。不止，凡有事，也多請佢幫手拆局，尤其涉及官商政界的。
理財智慧

股市：貨多價不爽

快樂退休
曾智華
快樂退休

　　某日，與80歲的退休香港老江湖N哥晚飯，此君聰敏過人，馳騁各界，處處老友，因手段靈活，人緣特佳，智慧（政治）超班，所以，全港有頭有面大人物皆愛與佢交往。不止，凡有事，也多請佢幫手拆局，尤其涉及官商政界的。

 

　　與這類高人共飯，真的樂不可支，兼且，精彩故事源源不絕。

 

　　小弟最有興趣又接觸不到的，正是頂級華人富豪界。好奇一問：「香港幾位華人大富豪，皆已經或正在交棒，幾位之中，你覺得哪位段數最高？」

 

股市：貨多價不爽

香港戰後崛起的四大富豪，位位皆有過人的視野、精準的投資眼光，當然，致富手段也絕少人能及。（作者提供圖片）

 

　　「位位都高（嘩！真真圓通喎！），否則，點可以白手興家，去到國際大富豪級？幾位皆數口勁精、目光銳利、前瞻力強、手段狠辣⋯⋯但講到大家相處可以舒舒服服的，就是四叔李兆基，佢為人溫文有禮，是謙謙君子，且智慧過人，你睇唔到的，佢睇到！」

 

　　「可否舉個例子？」

 

股市：貨多價不爽

李兆基公認最易相處，交往令人舒服。（作者提供圖片）

 

　　「四叔從無受過大學教育，也無上過甚麼經濟課，但對經濟理論出口成文。例如，佢有一句口頭禪——貨多價不爽，早已概括供求的神髓！」

 

　　乜叫「貨多價不爽」？即任何營運商，提供商品前，應先掌握市場需要。若市場只能消化10件，而你卻大量出貨100件，這樣，怎可賣得高價？怎能令出品有馨香之感？

 

股市：貨多價不爽

四叔名句「貨多價不爽」，應驗在今天樓市，供求失衡，自然樓價插水。（作者提供圖片）

 

　　所以，四叔在生時，對旗下物業何時出貨、出甚麼貨、出貨數量，皆嚴格要求下屬必先作精準估計。

 

　　這個，證諸今日的香港股市，也有其警示作用。

 

　　因為，現今香港股市，已變成一個充滿正牌及爛貨的大型雜貨超市，正牌貨與爛貨數量相比，愈來愈少。爛貨不只多，兼且不停有各種低質素貨湧入（因監控求其，大量質素未達水平的新股，也可過關）。

 

股市：貨多價不爽

政府及港交所不斷催谷香港股市，弄致2000多間上市公司中，充斥「爛生果」；同時，股票太多太濫，也埋下極大負面危機。(AP)

 

　　整個股市投資額有個極限，若出現有限資金追逐無限股票，會如何？第一，分薄晒；第二，也會令優質股價不爽也。

 

　　但政府及港交所用的一把尺，正是愈多公司在香港上市，愈代表香港經濟成功，另外，港交所又過水濕腳大賺特賺，自己變成業績亮麗。

 

　　但這種「亮麗」，背後有幾重水份呢？

 

　　會計師行安永預計，香港今年的新股集資額排名，將由去年全球殿軍，一躍至奪冠，因全年會有100隻新股，按年升四成三，共集資約2800億元，銀碼比去年升兩倍。

 

　　這個現象對香港整體經濟是好事或是壞事？究竟「雞犬皆能上市」等於股市質素在不斷提升，抑或相反，在不斷降低，甚至埋下爆煲根源？

 

　　這個，若李兆基老前輩在，必定有個超人智慧的答案。

