為了營利，餐廳禁帶外食不稀奇，但是在台北老城區的「萬華世界下午酒場」，卻以鼓勵顧客帶外食為招牌特色之一。說是下午酒場，其實早上10點就能開喝，造福想一大早就喝個開心的人。最近招待德國友人，一早就把啤酒灌滿肚子，還能盡情享用道地庶民小吃，是非常有趣而放鬆的體驗。
港台評論

一大早到萬華飲飽食醉

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　為了營利，餐廳禁帶外食不稀奇，但是在台北老城區的「萬華世界下午酒場」，卻以鼓勵顧客帶外食為招牌特色之一。說是下午酒場，其實早上10點就能開喝，造福想一大早就喝個開心的人。最近招待德國友人，一早就把啤酒灌滿肚子，還能盡情享用道地庶民小吃，是非常有趣而放鬆的體驗。

 

1202姚超文稿件

萬華世界下午酒場裝潢走復古氛圍，還有啤酒箱改造的椅子。

 

　　萬華是台北歷史悠久的早開發區域，其中有90年歷史的「新富町文化市場」，建立於日治時代（日本殖民台灣時期）的1935年，當時叫做「新富町食料品小賣市場」，建築頗有特色，尤其是中央的馬蹄形天井採光良好，拍照起來特別美。台北市政府完成空間修復後，交由民間經營，達到古蹟活化的效果。除了規劃有展示間、演講室和文創賣場，最大焦點就是萬華世界下午酒場。造訪當天剛巧有許多遊客參觀，看到我們這些一大早就在暢飲美酒的頹廢者，坐在啤酒箱改造的椅子上大吃大喝，可以感受到他們羨慕又嫉妒的眼光。

 

1202姚超文稿件

新富町文化市場2006年被指定為市定古蹟，裏面有展示間和演講室。

 

　　因為是古蹟，不能開明火烹煮，老闆想出的點子就是專門賣酒（也有簡單的毛豆和冷盤類下酒菜），要顧客到就近的「新富市場」（東三水街市場）購買熟食來下酒。上網一做功課，果真位在老市區的都是做在地人生意，所以很多幾十年的老字號，食物品質都有相當水準。這個市場好吃的著實不少，寶藏店家讓人逛得眼花繚亂，根本一次吃不完。

 

1202姚超文稿件

日本殖民台灣時期就存在的東三水街市場

 

　　為了減塑環保，萬華世界下午酒場提供各式盤子和碗，鼓勵顧客拿著去市場採購後回來享用。周遭每一桌都滿滿的各式美食，有一種物阜民豐的感覺，看了就開心。也有初次到訪的顧客搞不清楚狀況，迫不及待先去市場採購才進門，手上提了大包小包的塑膠餐盒和塑膠袋，被店員唸了一頓。所以為了環保，也為了擺盤的美觀和用餐氣氛，都建議先來拿好盤子，出去採購再端回來。

 

1202姚超文稿件

金和壽司是東三水街市場名店之一

 

　　東三水街市場最受好評的包括有咬勁的放山土雞（走地雞）、鯊魚煙、粉肝（豬肝）、高粱香腸，都是台灣的典型小吃。主食類，當天試了蓮藕粉包的水晶餃，非常好吃。「多餃舍」專賣外皮是彩色的水餃和煎餃，口味眾多賣相佳，只要報上桌號，還能現煮現送。這裏還有一家搶手的油飯，阿嬤已經傳承給帥哥孫子，就在酒場入口，聞著罪惡的香氣就不會錯過。

 

1202姚超文稿件

東三水街市場極受好評的放山土雞

 

　　當天我還買了越南鮮蝦春卷、涼拌海蜇皮、蓮藕蔬菜、麝香葡萄。天氣冷了，很推薦一家關東煮，燉煮入味的白蘿蔔和現炸丸子，熱熱的吃起來非常暖胃。胃納異於常人的大胃王，除了市場的美食，也可以去買萬華龍山寺周邊的美食。例如非常有名的周記肉粥，走路大約3分鐘，來碗台式鹹粥和最有名的脆皮燒肉下酒也挺不錯。還有龍山寺對面巷子裏的胡椒餅，如果剛好碰到出爐，也可以來一顆。喜歡甜食的話，這一帶有非常多台式傳統糕餅店，賣紅龜、鳳片糕、草仔粿、發糕等等，都有一定水準。　　

 

　　都在寫下酒菜，實在對酒不敬，畢竟這裏自稱「台北第一白天飲酒專門店」，精神就是「傳承日本白天就開醺喝酒，全日飲酒，讓城市裏的云云眾生，都有著半退休的慵懶生活節奏」。這裏歡迎帶外食，不准帶酒（否則人家開店要賺甚麼），最低消費就是一杯酒，但是熟客可以寄放酒。洋洋灑灑的酒單上有威士忌、清酒、啤酒、梅酒、柚子酒、多種調酒、精釀啤酒等，一應俱全，也有無酒精飲料，但是標價比含酒精飲料更高，擺明就是歡迎酒鬼。有些特色酒類猛了一點，適合有實驗精神的人。德國友人好奇點了番茄啤酒，另一位點了紫蘇加茶的燒酎，都喝到有點講不出話來，應該是超越形容的境界。我就老實喝熱的日本清酒，覺得中規中矩，也和整體氣氛搭調，不過不失。

 

　　除了菜單上的酒，黑板上還寫了更多酒類選項，總之來到這裏，就盡情開喝吧。

　　

1202姚超文稿件

酒場在黑板上推薦當天的好酒和市場內美食

　

　　店家有提供日式簡單下酒菜，包明太子奶油貓飯、納豆料理等等，看鄰桌點了，也不錯的樣子。

 

　　所以下次到萬華，不要只逛龍山寺古蹟和華西街夜市，應該來這個趣味橫生的特色酒場，體驗一下樸實無華的庶民飲酒滋味。這裏距離龍山寺捷運站只有幾十公尺，酒足飯飽微醺之後搭大眾運輸移動，非常方便。

