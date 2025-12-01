歡迎回來

24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:港鐵

　　今年是傳奇巨星李小龍誕生八十五周年，港鐵公司聯同李小龍基金會及香港文化博物館，即日起舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，展現這位成長於香港的一代宗師在電影、武術、哲學及藝術的深厚思想和內涵。各位李小龍迷更不可錯過，香港站互動體驗展區展覽期間免費派發限量「一票藏龍」紀念卡，送完即止，而全新限定版李小龍手機八達通封面亦免費下載！

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

《龍影‧哲思》雙面藝術牆採用了本地藝術家阮繼增先生所繪畫的李小龍動作剪影，一面重現李小龍經典戰鬥姿勢象徵「武者」精神。

 

　　《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》由香港站及中環站兩大展區組成，展覽一動一靜，各具特色。位於香港站「港鐵藝術舞臺」的限定互動體驗，展期為兩星期（由11月25日至12月8日），以動態裝置與互動體驗為主，設有動態裝置及沉浸式互動體驗，展現李小龍經典武者姿勢及哲學思想，讓公眾與傳奇巨星展開一場跨越時空的心靈對話，帶領參觀者以多重感官沉浸式探索李小龍的非凡人生。

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

今年是傳奇巨星李小龍誕生八十五周年，港鐵公司與李小龍基金會及香港文化博物館聯合籌劃 ，首次在位於香港站的「港鐵藝術舞臺」及中環站的「港鐵‧藝術」展廊舉行聯展。

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

李小龍1:1彩色矽膠半身像

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

公眾可與這位傳奇文化偶像展開一場跨越時空的心靈對話，聆聽李小龍發人深省的哲學觀點，透過這種沉浸式體驗引導觀眾反思人生。

 

 

　　另外，香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區展覽期間會派發限量「一票藏龍」紀念卡，一共四款以李小龍哲學金句為主題設計，款式將隨機派發，數量有限，送完即止。 

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

市民亦可於八達通App內的「八達通卡面商店」免費下載限定手機八達通封面

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

 

　　中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊的主題特展展期至明年夏季的展覧，展出大量珍貴照片、劇照、電影海報及影片，深入探索李小龍的成長軌跡及生活藝術，配以為展覧特別設計的藝術裝置，讓市民細味這位傳奇人物的光輝成就及人生哲學。

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

大家可從電影、武術、哲學及藝術四大面向，探索李小龍之「道」，探尋一代武術傳奇的足跡。

 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

是次主題特展承蒙沙田的香港文化博物館的《平凡․不平凡—李小龍》展覽協助提供影音資料，以及大量珍貴照片、劇照、電影海報及影片，深入探索李小龍的成長軌跡及生活藝術。


 

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像＋珍藏照片海報＋免費派紀念卡

藝術裝置：清空你的杯子，靈感源自深刻影響李小龍的一則禪宗故事藉以啟發觀眾摒除成見，以開放心態接納新知

 

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》

香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區

日期：2025年11月25日至12月8日

中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊主題特展

展期：2025年11月25日起至明年夏季

 

最新
人氣
