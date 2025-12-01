MAMA 2025香港站｜周潤發親自頒獎場面震撼 朴寶劍主持開場先默哀 ，GD權志龍橫掃三大獎成最大贏家

闊別7年重返香港的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》，今年首次選址啟德體育園主場館舉行，連續兩晚的頒獎禮在大埔宏福苑五級火災陰霾下展開。原本宣布缺席的周潤發（發哥）在第二晚驚喜現身，帶領全場為火災死難者默哀，期間一度哽咽，場面感人。權志龍（G-DRAGON）勇奪年度大獎，Rosé與Bruno Mars合作的《APT.》成為年度歌曲。整個頒獎禮取消紅地氈環節，多位歌手更改歌詞為香港打氣，將音樂化為撫慰人心的力量。

全場默哀為港人打氣

MAMA Awards自1999年由CJ ENM旗下音樂頻道Mnet推出，原為韓國首個音樂錄影帶頒獎典禮，後來改名彰顯走向國際的決心。7年後的今年重返香港舉行的頒獎禮，因大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，主辦方緊急調整活動安排，取消紅地氈環節，並將活動主題改為「支持香港」。

主持人朴寶劍開場即帶領全場默哀一分鐘，多位韓國歌手臨時更改歌詞和表演服裝，避開所有紅色元素，舞台效果亦取消火焰特效和爆破場面。RIIZE成員Anton更以廣東話致詞：「傷心嘅時刻，音樂可以帶來安慰。」

表演期間，多個組合特意修改歌詞表達心意。Super Junior在演唱經典歌曲時，將原本歌詞改為包含「Stay Strong Hong Kong」的字句，i-dle亦在演出歌曲〈Good Thing〉時，為表達對罹難者與家屬的哀悼，刻意避唱歌詞中「Burn（燃燒）」及「Good Thing」的部分，舞蹈動作也將原本比大拇指的手勢改為握拳等，令台下不少觀眾聽後眼泛淚光。ENHYPEN在表演中加入為香港打氣的歌詞段落，成員們邊唱邊做出心形手勢。TREASURE成員則在rap部分即興加入廣東話「香港加油」，更在演出結束時齊聲用廣東話說：「香港，我哋同你一齊！」

TWS在表演快歌時，特意在間奏位置全體成員一起做出為香港加油的手勢動作，帶動全場觀眾一同響應。BOYNEXTDOOR將歌曲中提及希望和明天的部分特別加重演繹，傳達正面訊息。

主辦方更宣布將捐款支援受影響家庭，多位韓星包括GD、Super Junior成員等亦個人捐款表達心意。

Rosé奪年度歌曲 朴寶劍七度擔任主持

第一晚頒獎禮由朴寶劍擔任主持，這已是他第七次主持MAMA。開場時他以沉穩語調引導默哀儀式，隨後以溫柔語氣安撫現場觀眾情緒。當晚最矚目的獎項「Song of the Year」由Rosé與Bruno Mars的《APT.》奪得，這首歌在全球掀起熱潮，YouTube點擊率突破5億。

ENHYPEN成為首晚大贏家，奪得「Fan Choice of the Year」大獎，成員們在台上激動落淚。BABYMONSTER首次參與MAMA即獲得最佳女新人獎，成員以韓、泰、日三語致謝。IVE憑《I AM》專輯獲最佳女團專輯獎，成員張員瑛以流利英語發表感言。

演出方面，SUPER JUNIOR帶來經典歌曲串燒，展現K-pop前輩風範。STRAY KIDS的舞台結合AR技術，呈現震撼視覺效果。值得一提的是，因應火災事件，原定的頒獎嘉賓楊紫瓊確認缺席，改由演員朱智勛臨時頂上頒發重要獎項。

發哥致詞 GD預告BIGBANG即將回歸

第二晚由金憓秀主持，最大驚喜是周潤發現身頒獎。上台時先用廣東話向觀眾問好，隨即帶領全場為火災死難者默哀，期間明顯哽咽，先要求觀眾起立「喺我頒獎之前，我有一個小小嘅要求，希望大家一齊起身，為我哋大埔宏福苑嘅居民送上衷心嘅祝福。」再以普通話及英文發言，需要稍作停頓才能繼續說話。他更表示：「Music heals, music unites, tonight we stand together.」（音樂治癒心靈，音樂團結大家，今晚我們站在一起），全場報以熱烈掌聲。

GD成為當晚最大贏家，橫掃「Artist of the Year」、「Best Male Artist」及「Global K-pop Artist」三項大獎。相隔10年再度從周潤發手中接過獎座的GD，在台上宣布：「BIGBANG will be back soon!」（BIGBANG即將回歸），引發全場尖叫。他更透露正在籌備2025年的團體活動，讓粉絲期待不已。

AESPA奪得「Album of the Year」，成員們感謝香港歌迷一直以來的支持。STRAY KIDS連續第二年獲得「Worldwide Fans' Choice」，證明其國際影響力。ZEROBASEONE作為新人組合，奪得「Best New Male Artist」獎項。壓軸演出由GD帶來個人新歌《POWER》，簡約舞台設計配合強勁節奏，為兩晚頒獎禮劃下完美句號。整個活動在溫情與音樂交織下圓滿結束，真正實現了以音樂撫慰人心的目標。

《2025 MAMA Awards》得獎名單

Chapter1

年度歌曲（SONG OF THE YEAR）：Rosé and Bruno Mars《Apt.》

年度FANS' CHOICE（FANS' CHOICE OF THE YEAR）：ENHYPEN

INSPIRING ACHIEVEMENT：Super Junior

全球流行歌曲（GLOBAL TREND SONG）：IVE《REBEL HEART》

最佳新人（BEST NEW ARTIST）：CORTIS、Hearts2Hearts

全球最愛表演組合（FAVORITE GLOBAL PERFORMER）：IVE

最受喜愛男團（FAVORITE MALE GROUP）：BOYNEXTDOOR

最受喜愛女團（FAVORITE FEMALE GROUP）：IVE

TELASA全球喜愛藝人（TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST）：ENHYPEN

FANS' CHOICE Top10 男團（FANS' CHOICE MALE）：ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、G-DRAGON、Jin、j-hope、Seventeen、伯賢、NCT DREAM

FANS' CHOICE Top10 女團（FANS' CHOICE FEMALE）：BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IU、TWICE、ITZY、LE SSERAFIM、IRENE、ILLIT

Chapter2

年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）：G-DRAGON

年度專輯（ALBUM OF THE YEAR）：Stray Kids

最佳女團（BEST FEMALE GROUP）：aespa

最佳OST（BEST OST）：Huntrix《Golden》（from《獵魔女團》）

WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE

最佳突破藝人（BREAKTHROUGH ARTIST）：ALLDAY PROJECT

最受喜愛亞洲歌手（FAVORITE ASIAN ARTIST）：JO1

MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《獵魔女團》

K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

最佳女子舞蹈表演組合（BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP）：aespa《Whiplash》

最佳男歌手（BEST MALE ARTIST）：G-DRAGON

SUPER STAGE ARTIST：TOMORROW X TOGETHER

最佳編舞（BEST CHOREOGRAPHY）：aespa《Whiplash》

FAVORITE RISING ARTIST：izna

最佳男子個人舞蹈表演（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）：G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》