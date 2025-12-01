2026年公眾假期︱打工仔請假攻略︰農曆新年請2放9，復活節及清明請3放10＋旅遊熱點貼士 

打工仔請假攻略！年尾要清假的打工仔留意2025年聖誕假期連元旦跨年假，只要請4日放11日！明年最筍自製假期首推農曆新年2 放9，去日本唔想捱貴酒店要留意日本3連休日，至於復活節及清明假想同小朋友去旅行，請3即可放10日，今年想快閃泰國潑水節可以連假放嗎？另外，勞動節、佛誕翌日、端午節及重陽節翌日都可以請1放4，來一個小假期賞花都有好介紹，即睇2026年自製長假攻略！

2026年公眾假期如下：

一月一日 一月一日 星期四

農曆年初一 二月十七日 星期二

農曆年初二 二月十八日 星期三

農曆年初三 二月十九日 星期四

耶穌受難節 四月三日 星期五

耶穌受難節翌日 四月四日 星期六

清明節翌日 四月六日 星期一

復活節星期一翌日 四月七日 星期二

勞動節 五月一日 星期五

佛誕翌日 五月二十五日 星期一

端午節 六月十九日 星期五

香港特別行政區成立紀念日 七月一日 星期三

中秋節翌日 九月二十六日 星期六

國慶日 十月一日 星期四

重陽節翌日 十月十九日 星期一

聖誕節 十二月二十五日 星期五

聖誕節後第一個周日 十二月二十六日 星期六

• 元旦跨年假 請4 放11 澳洲迎新年

請假日子 ︰12 月29日、12 月30日、12 月31日及2026年 1 月2日

2025 年的12月25日（四）及12月26日（五）聖誕節及聖誕翌日，加上12月27日及28日星期六及日，已經有4天連假。只要再請 12月29日、30日及31日及2016 年1 月2日，加上一月一日元旦假，即可享請4 放11日的筍假，開心迎接2026 年！

或者只需要請1月2日五），加上1月1日公眾假期及1 月3日及4日星期六及日即可請1放4！

旅遊貼士︰去澳洲或新西蘭迎接2026年吧！新西蘭最大城市奧克蘭於元旦的天空塔發射煙花，而澳洲悉尼發放極大規模的煙火煙花匯演，許下新年願望！



旅遊澳洲率先迎2026年 圖片來源︰kkday

• 農曆新年 請2放9 日本避年捱貴酒店？

請假日子 ︰2 月16日、2 月20日

今年農曆新年年初一至三為 2月17日（二）至2月19日（四），只要提前2月16日（一）及2月20日（五）年初四請多一天假，即可享9 天假期，最啱新年習慣避年的朋友！

旅遊貼士︰打算去日本的朋友留意，日本2026年天皇誕生日為2月23日，當地連休假期為2月21日、22日及23日3連休，大家宜預早預訂酒店，及有心理準備耍捱貴酒店。

• 復活節+清明 請3 放10 仙台睇櫻花？泰國快閃潑水節

請假日子 ︰4月8日、9日、10

每年復活節都係大家把握機會出國賞櫻的好日子，今年真係好筍，復活節及清明可以連續放！由於今年清明節4月5日為星期日，該天的翌日（4月6日）將訂為補假。清明節翌日為復活節星期一，該日之後第一個並非公眾假期的日子將訂為增補公眾假期，即4 月7日都係紅色假期！換言之，打工仔只要請4月8日、9日、10日（星期三至五），加上4月11日及12日星期六及日，即可請3 放10，好happy！



大家可參考2025年櫻花開花情報，圖片來源https://sakura.weathermap.jp/

旅遊貼士︰如果想利用復活節及清明節連假去日本睇櫻花，根據2025年櫻花開花情報似乎往北走，仙台及新潟等東北地區機會較大，不過現時言之尚早。另外，今年泰國潑水節於4月13日至4月15日 舉行，可以請一個長假去泰國玩，或夾埋星期六、日假期請1日假，即可快閃感受熱鬧氣氛。



2026年泰國潑水節（宋干節）將於 4月13日至4月15日 舉行。圖片來源︰https://www.tattpe.org.tw/





• 勞動節 請1放4 台灣快閃賞花季

請假日子 ︰4 月30日或 5月4日

勞動節 為 5 月1日（五），基本上連星期六及日已有3天假期，請多一天4 月30日（四）或 5 月4日（一）即可有4天假，輕鬆出走小旅行也不錯。

旅遊貼士︰台灣5月是賞花的季節，包括4月底至5月初的油桐花、5月中開始的陽明山繡球花海，好讓你享受花海打卡的樂趣。



圖片來源︰臺灣客家文化館 IG

5月中開始的台北陽明山繡球花海盛放

• 佛誕 請1放4 馬來西亞榴槤美食之旅

請假日子 ︰5月22日或5月26日

5 月24日為佛誕，由於當日是星期日，翌日星期一（5 月25日）將訂為補假，連星期六及日已有3天假期，請多一天（5 月22日或 5 月26日）即可有4天假。5 月打工仔有機會放2 次最少3日連假，令人期待！

旅遊貼士︰五月是許多東南亞榴槤的當造季節，馬來西亞是榴槤迷的天堂，不妨遊檳城歎紅蝦、葫蘆、黑刺等品種，加上當地美食多元化亦流行講廣東話，旅遊更具吸引力。

• 端午節請1放4

請假日子 ︰6月18日或6 月22日

6月19日（五）為端午節，基本上連星期六及日已有3天假期，請多一天6 月18日或 6 月22日即可有4天假。

• 七一假期 請2放5 北海道薰衣草之旅

請假日子 ︰6月29日及30日或7月2日及3日

7月1日為香港特別行政區成立紀念日為星期三，因沒有星期六及日假期相連，請假沒有特別著數，不過你仍可自製請2放5的假期。

旅遊貼士︰北海道夏季的氣候宜人，6月至8月以欣賞到鈴蘭、繡球花、向日葵等各種花卉，每年6月下旬至7月下旬盛開的薰衣草尤其受歡迎，距離札幌2小時車程的富良野市、上富良野町、中富良野町和美瑛的薰衣草田都是熱門地點。

日本北海道薰衣草田 圖片來源: PEXELS

• 中秋+國慶 請4 放9 長假歐遊推介

請假日子 ︰9 月28至30日及10 月2日

好不容易捱過8月沒有公眾假期的月份，等到9 月打工仔又有機會自製長假！今年中秋翌日（9月26日）為星期六，只要請8月28日至30日（星期一至三）加上 9 月2日（五），配合十一國慶假期，即可由8月26日至9月4日連放9日，都唔錯！

旅遊貼士︰趁有長假，來個歐遊吧！早前有消息指，耗時140年西班牙「聖家堂」主建築將於2026年完工，適逢高第逝世滿一百週年，教堂宣布聖家堂主體建築預計於2026年完工，雖然未有明確消息何月正式完成，但值得放入bucketlist，而其他塔樓與雕塑、裝飾、主入口細節，將持續至 2034 年才會全面完成。歐洲於9 月底未太寒冷，適宜出門外遊！

耗時140年！西班牙「聖家堂」主建築2026年完工 圖片來源︰La Sagrada Família

• 重陽節 請1放4 雲南秋高氣爽

請假日子 ︰10 月16日或10 月20日

10月中又有假期，今年重陽節為星期日，翌日（10 月19日）將訂為補假，打工仔至少享3 天連假，或者請一天（10 月16日或10 月20日）即享4 天連假。

秋季是雲南秋高氣爽，加上雨季結束，前往香格里拉的狼毒花海與普達措國家公園，還是騰衝的銀杏村與瀘沽湖畔都是攝影愛好者和行山者的天堂。



雲南秋高氣爽 圖片來源︰www.pandatrip.cc



韓國秋天不再只是賞楓或是看銀杏，粉紅芒草園（粉亂黛子草）成近年打卡熱點 圖片來源︰PEXELS

• 聖誕+元旦 請4放10

請假日子︰12 月28日至31日

年尾又到清假的日子，今年聖誕及元旦自製長假請4 放10！12 月25（五）及26日（六）已是公眾假期，加上12 月27日（日），你只要12 月28日至31日4天，加上2027年1 月1 日（五）及月2及3日（星期六及日）可以享10天假期，勁正！



