騙徒冒認岑逸飛 開設假Facebook專頁！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙

【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
PHOTO:Katty Wu

　　AI的技術出神入化，使人真假難辨。最近有不法之徒冒認《經濟通》節目嘉賓岑逸飛，更使用岑老師的頭像開設假Facebook專頁，最離譜是盜用岑老師於《經濟通》主持的節目《易經看世界》的片段，利用AI技術製作假影片，更將專頁名稱改為《用易經看世界》，魚目混珠，懷疑企圖行騙！提提大家，岑逸飛老師並沒有開設Facebook專頁，《經濟通》亦從未授權第三方於任何社交平台開設與岑老師《易經看世界》相關的群組、專頁或頻道，不要受騙。

 

　　除了封面相片盜用岑逸飛老師的頭像及《經濟通》節目《易經看世界》的logo（舊logo）外，假Facebook專頁改名做《用易經看世界》，與《經濟通》節目《易經看世界》只差一個字，騙徒明顯想魚目混珠，令人以為是岑老師開設的Facebook專頁。假專頁是有2.7萬追蹤者，應該是買一個舊的專頁，令人信以為真。最離譜是盜用岑老師於《經濟通》主持的節目《易經看世界》的片段，利用AI技術製作假影片，但仍保留《經濟通》的logo，不小心就會上檔！

 

騙徙冒認岑逸飛 開設假Facebook專業！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙

假Facebook專頁之前的內容，絕大部分都是廚房用品的短片，如果小心查看，就會知道是假的。

 

騙徙冒認岑逸飛 開設假Facebook專業！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙

以AI製作的片段，保留了《經濟通》的logo，一不小心就會信以為真！



騙徙冒認岑逸飛 開設假Facebook專業！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙

《經濟通》出了聲明：「岑逸飛先生及《經濟通》團隊從未授權任何第三方在Facebook或其他社交平台開設與《易經看世界》或《山今養生智慧》相關的群組、專頁或頻道，除《經濟通》的官方渠道外，所有其他平台以上述兩個節目名義（或近似名稱）出現的帳戶及影片，一概與岑先生及本台無關，請勿輕信。」

 

騙徙冒認岑逸飛 開設假Facebook專業！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙

岑逸飛老師回應：「易經指導人簡易生活態度，並不鼓吹金錢遊戲或投資技倆。」

 

