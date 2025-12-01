歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆
醫學通識 健康解「迷」

患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆
新形勢下新議員的新任務
世事政情 港是港非

新形勢下新議員的新任務
展覽「相知無遠近」:張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
Art & Living 香港‧寶‧藏

展覽「相知無遠近」:張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折
美食情報
美食優惠

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

搵食地圖
搵食地圖

Sanrio粉絲今個聖誕必 check「美心西餅 x Sanrio Hapidanbui 聖誕蛋糕系列」，Sanrio經典男團組合Hapidanbui 做主角，推出2款全新蛋糕，不過 最吸引fans還是加購獨家限定斜揹袋及跳棋，實用又可愛，今個聖誕帶住小袋子外出打卡，或於 Party 同玩棋子遊戲。除此之外，即日起至12月17日預訂指定聖誕節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折。

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

 

　　「美心西餅 x Sanrio Hapidanbui 聖誕蛋糕系列」聯乘Sanrio經典男團組合Hapidanbui，推出2款全新蛋糕「Hapidanbui清新雜果蛋糕」（8吋）及「Hapidanbui香濃朱古力蛋糕」（5.3吋），即日起至12月17日期間於香港全線美心西餅或美心西餅網站預訂指定聖誕節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折；數量有限，售完即止。「Hapidanbui清新雜果蛋糕」前者以 Bad badtz-maru、Tuxedosam及Hangyodon型格出擊，蛋糕表面是士多啤梨、藍莓、黃色原味忌廉、粉紅色原味忌廉、綠色原味忌廉、芒果味啫喱，內有雜果和原味忌廉夾心及原味蛋糕。

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

Hapidanbui清新雜果蛋糕$298，早鳥85折優惠$253.3

 

　　Hapidanbui香濃朱古力蛋糕，讓你品嘗蛋糕的朱古力甘那許的絲滑濃郁，蛋糕中層亦加入黑加侖子啫喱，酸甜果香與濃郁朱古力形成對比，讓口感更清新。裝飾的雙側均可有亮燈模式，背板更配備寫字區，可客製化寫字樂趣，送上祝福。

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

Hapidanbui香濃朱古力蛋糕」$258早鳥85折優惠$219.3

 

獨家限量版斜揹袋＋跳棋

 

　　美心西餅與Sanrio亦加碼推出限定聯乘4款「Hapidanbui斜揹袋」，包括：Hangyodon、Pochacco、Kerokerokeroppi、Ahirunopekkle，及「Hapidanbui跳棋」。斜揹袋特設開口，可用於收納外出小物，如電話、鎖匙、化妝品等，軟綿綿的設計萌萌送給你擁抱！而跳棋則為派對必備，每棵棋子有6位可愛角色，讓你於派對上與親朋好友炒熱聚會氣氛，外邊的文件套可作收納文具使用。數量有限，售完即止。

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

Hapidanbui斜揹袋

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

Hapidanbui跳棋

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

即日起於門店購買任何蛋糕，即可以HK$148換購「Hapidanbui斜揹袋」或以HK$99換購「Hapidanbui跳棋」乙份，數量有限，換完即止

 

Merry & Bright 聖誕蛋糕系列

 

　　除了與Sanrio的聯乘蛋糕外，美心西餅更加推一系列以聖誕它人、聖誕鹿、聖誕松樹造型的特色節日蛋糕，而雪萌芒果麻糬蛋糕更是網上限定300個，蛋糕以煙韌的雪梅娘皮製成的雪萌人造型，蛋糕內裏藏著麻糬爆漿，配以三重芒果香甜層層疊。另外，三款聖誕甜品的外型更可拼湊成火車造型，增添玩味感！

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

聖誕鹿芒果栗子蛋糕 $288，早鳥85折 $244.8

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

聖誕松樹開心果芒果麻糬蛋糕$258，早鳥85折$219.3

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

聖誕老人蛋糕$168，早鳥85折$142.8

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

雪萌芒果麻糬蛋糕（網上限定300個）$468早鳥85折$397.8

 

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折

聖誕士多啤梨甜品、聖誕芒果甜品、聖誕朱古力甜品 $25／件

「美心西餅 x Sanrio Hapidanbui 聖誕蛋糕系列」及「Merry & Bright 聖誕蛋糕系列」

早鳥85折優惠︰即日起至12月17日（香港全線美心西餅或美心西餅網站預訂指定聖誕節款式蛋糕）

網上預訂優惠碼︰XMAS25

美心西餅網站 https://bit.ly/4ickPoB

 

Tags:#聖誕蛋糕2025#美心#Sanrio#美食優惠#christmasfoodguide2025#聖誕甜品#christmas2025
Add a comment ...Add a comment ...
過江龍可麗餅！日本超人氣gelato pique cafe 12月進駐啟德AIRSIDE
更多搵食地圖文章
過江龍可麗餅！日本超人氣gelato pique cafe 12月進駐啟德AIRSIDE
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處