歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
大埔宏福苑的沖天大火災，慘絕人寰，全城哀慟。出現這種慘劇和悲劇，是否可卜個卦看看？其實所謂「占卜」，「占」是觀察，「卜」指徵兆，所以觀察徵兆，已是一個卦，不用另行起卦。以今次的沖天大火災為例，六十四卦之中，只有離卦象徵火，因此可以用離卦看火災，首先要找出究竟是離卦哪一爻與這場火災有關。
港台評論

從離卦看大埔沖天大火災（有片）

易經看世界
岑逸飛
易經看世界

　　大埔宏福苑的沖天大火災，慘絕人寰，全城哀慟。出現這種慘劇和悲劇，是否可卜個卦看看？其實所謂「占卜」，「占」是觀察，「卜」指徵兆，所以觀察徵兆，已是一個卦，不用另行起卦。以今次的沖天大火災為例，六十四卦之中，只有離卦象徵火，因此可以用離卦看火災，首先要找出究竟是離卦哪一爻與這場火災有關。

 

從離卦看大埔沖天大火災

離卦

 

　　沖天大火災是突如其來，且迅速蔓延，火光熊熊，死傷枕藉，完全符合離卦九四爻辭：「突如其來如，焚如，死如，棄如」，意思是，火災來得非常突然，讓人反應不過來，前火未滅後火又起，火勢猛烈燃燒，毫無生路，一片死灰。

 

　　離卦九四爻應是取象「罹難」之「罹」。九四是下面離火的上方，火性炎上，同時剛好是下方離火燃燒的熱點，又是上方離火的起火點，因此火勢特別旺盛。且九四偏激，剛而不當位，而四爻多懼。整段爻辭在講火災來得突然，讓一切化為烏有。雖然爻辭沒有「凶」字，但極凶之至不在話下。

 

從離卦看大埔沖天大火災

港人對大埔宏福苑沖天大火災深感悲痛 (AP)

 

　　《易經》六爻，初爻二爻屬地，五爻上爻屬天，只有三爻四爻屬人。如今沖天大火災與九四有關，說明火災是人禍。三爻也是人禍，但三爻與四爻不同，所謂「三多憂，四多懼」，三爻之憂，是對災禍發生前的憂慮，而四爻之懼，是對災禍發生後的驚惶。看看如今港人對大火後難掩悲情，正是「四多懼」的寫照。

 

　　現今的迫切問題，是沖天大火災的善後，以及找出這場大火的因由。這可參考離卦九四爻變的變卦，並看看變卦的林辭。所謂「林辭」，是西漢焦延壽著作《易林》對變卦的描述，但這些描述沒有解釋，難怪學者如胡適及錢鍾書等都認為這本書是文學作品。幸好有晚清進士尚秉和，據說是曾國藩的再傳弟子，對《易林》另作注釋，破解謎團，是個易學奇才。

 

　　離卦九四變卦是賁卦，上卦為艮卦，下卦為離卦，上山下火，即太陽在山下，日薄西山，是個夕陽卦，說明大火後的香港前景未許樂觀。再看《易林》的離卦之賁怎樣說：「平公有疾，迎醫秦國。和不能治，晉人疑惑。」

 

從離卦看大埔沖天大火災

山火賁卦

 

　　根據尚秉和的注釋，這裏是講春秋時晉景公患病的故事。賁卦的下互卦是坎卦，代表有疾；上互卦是震卦，代表掌權之「公」；上卦之艮是「國」，艮卦錯卦為兌卦，指的是西方秦國。「和不能治，晉人疑惑」，說的是秦國名醫治不好晉景公，令晉人疑惑，引用在香港這場大火，便是大火成因找不到，令港人有很多猜想。

 

　　再看《左傳》的記載，晉景公未患病前發了個惡夢，被兩隻惡鬼追趕，找來桑田的巫師解夢。巫師說晉國曾得罪趙氏家族（參考戲曲《趙氏孤兒》），追逐他的鬼魂是趙同和趙括，又說晉景公等不到吃新收莊稼的麥就會死。

 

　　跟著晉景公又發第二個夢，夢見病魔化身為兩個童子，商討它們已病入膏肓， 即躲進藥石不到之處，即使名醫診治也藥石無靈，所以它們相對安全。晉景公夢醒後，重賞名醫，殺掉巫師，並找新麥作麵食，結果未吃麥麵已一命嗚呼。

 

　　這故事是否暗示，大火成因，涉及界別太多，互有關連，難以查找，有如病入膏肓，最後是不了了之？

 

 

Tags:#慘劇#占卜#災禍#人禍#宏福苑大火#大埔#離卦#賁卦#易林#易經看世界#玄學#宏福苑#大埔宏福苑
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
從大畜卦看高市早苗及日本前景（有片）
更多易經看世界文章
從大畜卦看高市早苗及日本前景（有片）
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處