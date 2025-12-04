從離卦看大埔沖天大火災（有片）

大埔宏福苑的沖天大火災，慘絕人寰，全城哀慟。出現這種慘劇和悲劇，是否可卜個卦看看？其實所謂「占卜」，「占」是觀察，「卜」指徵兆，所以觀察徵兆，已是一個卦，不用另行起卦。以今次的沖天大火災為例，六十四卦之中，只有離卦象徵火，因此可以用離卦看火災，首先要找出究竟是離卦哪一爻與這場火災有關。

離卦

沖天大火災是突如其來，且迅速蔓延，火光熊熊，死傷枕藉，完全符合離卦九四爻辭：「突如其來如，焚如，死如，棄如」，意思是，火災來得非常突然，讓人反應不過來，前火未滅後火又起，火勢猛烈燃燒，毫無生路，一片死灰。

離卦九四爻應是取象「罹難」之「罹」。九四是下面離火的上方，火性炎上，同時剛好是下方離火燃燒的熱點，又是上方離火的起火點，因此火勢特別旺盛。且九四偏激，剛而不當位，而四爻多懼。整段爻辭在講火災來得突然，讓一切化為烏有。雖然爻辭沒有「凶」字，但極凶之至不在話下。

港人對大埔宏福苑沖天大火災深感悲痛 (AP)

《易經》六爻，初爻二爻屬地，五爻上爻屬天，只有三爻四爻屬人。如今沖天大火災與九四有關，說明火災是人禍。三爻也是人禍，但三爻與四爻不同，所謂「三多憂，四多懼」，三爻之憂，是對災禍發生前的憂慮，而四爻之懼，是對災禍發生後的驚惶。看看如今港人對大火後難掩悲情，正是「四多懼」的寫照。

現今的迫切問題，是沖天大火災的善後，以及找出這場大火的因由。這可參考離卦九四爻變的變卦，並看看變卦的林辭。所謂「林辭」，是西漢焦延壽著作《易林》對變卦的描述，但這些描述沒有解釋，難怪學者如胡適及錢鍾書等都認為這本書是文學作品。幸好有晚清進士尚秉和，據說是曾國藩的再傳弟子，對《易林》另作注釋，破解謎團，是個易學奇才。

離卦九四變卦是賁卦，上卦為艮卦，下卦為離卦，上山下火，即太陽在山下，日薄西山，是個夕陽卦，說明大火後的香港前景未許樂觀。再看《易林》的離卦之賁怎樣說：「平公有疾，迎醫秦國。和不能治，晉人疑惑。」

山火賁卦

根據尚秉和的注釋，這裏是講春秋時晉景公患病的故事。賁卦的下互卦是坎卦，代表有疾；上互卦是震卦，代表掌權之「公」；上卦之艮是「國」，艮卦錯卦為兌卦，指的是西方秦國。「和不能治，晉人疑惑」，說的是秦國名醫治不好晉景公，令晉人疑惑，引用在香港這場大火，便是大火成因找不到，令港人有很多猜想。

再看《左傳》的記載，晉景公未患病前發了個惡夢，被兩隻惡鬼追趕，找來桑田的巫師解夢。巫師說晉國曾得罪趙氏家族（參考戲曲《趙氏孤兒》），追逐他的鬼魂是趙同和趙括，又說晉景公等不到吃新收莊稼的麥就會死。

跟著晉景公又發第二個夢，夢見病魔化身為兩個童子，商討它們已病入膏肓， 即躲進藥石不到之處，即使名醫診治也藥石無靈，所以它們相對安全。晉景公夢醒後，重賞名醫，殺掉巫師，並找新麥作麵食，結果未吃麥麵已一命嗚呼。

這故事是否暗示，大火成因，涉及界別太多，互有關連，難以查找，有如病入膏肓，最後是不了了之？