昨天（1日）是12月的第一個交易日，環球市場出現了開門紅與開門黑兩個極端，而這兩個極端是可以互為影響。

先講開門紅。

滬指在連跌8天後，昨天回升，重回3900點，深成指及創業板漲幅超1%。

港股恒指則漲0.7%，報26033點；科指漲0.8%，報5644點；國企指數漲0.5%，報9172點；紅籌指數漲1.2%，報4245點。

倫銅、滬銅齊漲，倫銅曾升達每噸11210.5美元，創出歷史新高，滬銅主力合約盤中最高價也逼近前高。

跟著講開門黑。

日本央行加息的預期日益升溫，推動了日圓升值，並對兩年期日本國債收益率構成上行壓力（圖一）。日本央行在12月19日的下一次政策會議上加息的可能性約為76%。到明年1月會議時加息可能性將升至90%以上，而在兩周前，市場對12月加息的預期僅為30%。消息面上，日本央行行長植田和男稱，希望將利率提高至0.75%後，再進一步闡述未來加息路徑。

日息趨升，使到日股市重挫，一度大跌千餘點，收跌1.9%報49303點（圖二）。

此外，近期日圓對美元匯率持續走弱，創下10個月以來的新低。日本10年期國債收益率上漲7個基點至1.87厘，30年期國債收益率短暫觸及3.395厘，創歷史新高。執筆時日圓報155.407兌1美元。

日圓Carry Trade受壓

息升可以對日圓的Carry Trade帶來壓力，即是以前習慣借低息日圓買較高息的美債的交易，或會減少，這對目前十分需要外國資金來買美債的美國言，是十分不利。如稍後美國的美債拍賣出現買貨資金不足，而使美息上升，則日股的股債雙殺局面，在美國也可重現。

美國市場跟港股市場也有相關，美股不靈，港股縱有A股加持，也可能要震一震。

大埔一場火，點出了港人的互助精神，六大內銀捐款不多說，反之是京東(09618)，第一時間送去物資。原來京東有個內部安排，地區倉庫的主管可以在碰上重大社會災難時，不用請示上級，就可以逕自發放災民所需的物資。這才是急民之所急，確是有心，今天去京東佳寶幫襯多些。

