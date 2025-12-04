長壽養生秘訣︱93歲瑜伽高手強身健體之道，面圓肉潤、下巴有力壽星公面相解析

他有很多粉絲，但他身型並不完美，腹部沒有一排朱古力，畢竟他已經93歲，但他磁場舒展，散發著淡淡的陽光、撲素的智慧、足夠的滿足感、和稍稍發亮的感染力。

Salomon Delgado的粉絲基礎在艷陽普照的加州，他是那裹最紅的瑜珈教練之一，那地方的人，對青春、健康有發燒程度的追求，而過去幾十年，他都在身、心、靈方面帶領學生，有些弟子已跟隨了他25年。

在堂上，他並沒有示範將雙腳抬到頸後打蝴蝶結的姿勢，只輕輕地提醒學員”Keep it simple”（盡量簡單）和”Pay attention”（專注喔！）聽來有點禪味。

他有不少幫助強身健體和安心立命的貼士：

一、簡單：”straight to the heart” — 在運動層面，直到心臟；在生活層面，直指人心。

二、專注：這樣才能聚焦、放鬆。

三、擇食：四十多年來，他戒肉類，只吃魚、牛油果、藜麥、鷹咀豆。多飲清水。

四、運動：他主張無論你多老，都一定要動，以保持行動自主，手上腳上的小骨頭都要動，否則你遲早就不能動！

五、工作：他打算無限期教人，因為退休後，他就會失去那些欣賞和需要他的人，每天只等棺材來抬他走。

六、快樂：人必須有個寄託，做喜歡做的事，參加一些令你覺得受重視的團體，這就是快樂自主。

七、抱抱：擁抱可以改變你的能量，就像充電一樣，令你元氣滿滿。

這位年逾90，常常微笑的生活達人，看來只有七十多歲，這充份證明其秘訣行之有效。他的相也展示一些長壽表徵，但這與傳統相學又不盡相同。

中國典型的壽徵有：

一、面圓肉潤、鼻頭有肉、耳朵長、大、厚，耳珠圓大立體。

二、壽星公相，額突而飽滿。

三、下巴有力

四、仙風道骨、精神矍鑠。

我們這位瑜珈「神級」導師頭骨大、下巴也有力，耳朵長，但不算厚，而且略窄，又後腦骨稍嫌扁，所以我覺得他現在的健康高壽除了先天賦與外，後天的養生也很重要，可以彌補一些本來不足之處。

好多人都希望壽而富，否則就寧富勿壽，但壽而康、壽而樂，壽而受歡迎、壽而多粉絲，該是不少人渴求的吧！