KK星期二｜三生製藥配股點算好？傳蘋果摺疊手機將明年面世 憧憬利好手機設備股？
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
三生製藥(01530)公布擬配股集資，每股作價29.62元，較公司上日收市價31.68元折讓6.5%，股價半日仍守穩配股價，有貨點部署？另外，有傳美國蘋果公司(US.AAPL)的摺疊手機iPhone Fold研發已進入直路，一眾手機設備股有追捧，可趁低吸納？此憧憬可維持多久？
影片網址：https://www.youtube.com/live/jkECqtnOb5I?si=q3mnGNd6JVtYS4Km
►把時間軸拉到02:23開始 — 節目開始
Tags:#林嘉麒#元宇證券#恒生指數#恒指#港股#香港股票#分析#hot talk 1點鐘#蘋概股#蘋果概念股#三生製藥#01530#AAPL#康耐特光學#02276#晶苑國際#02232#商湯#00020#香港交易所 (港交所)#00388#南山鋁業國際#02610#01651#津上機床中國#建設銀行#建行#09988#阿里巴巴#00763#中興通訊
