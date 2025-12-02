KK星期二｜三生製藥配股點算好？傳蘋果摺疊手機將明年面世 憧憬利好手機設備股？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

三生製藥(01530)公布擬配股集資，每股作價29.62元，較公司上日收市價31.68元折讓6.5%，股價半日仍守穩配股價，有貨點部署？另外，有傳美國蘋果公司(US.AAPL)的摺疊手機iPhone Fold研發已進入直路，一眾手機設備股有追捧，可趁低吸納？此憧憬可維持多久？

