宏福苑大火｜迪士尼捐一千萬元，夜間匯演暫停至12.7＋指定門票半年內入園

大埔宏福苑無情的大火令人心痛，香港各界伸出援手向災民給予經濟及心理上支援，華特迪士尼公司宣布捐出逾1,000萬港元支援受大埔火災影響社群，重點提供尤以兒童及家庭為對象的即時援助及持續復元工作。即日起「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」將會暫停至2025年12月7日，以示對本港發生的事件尊重，凡持指定日期有效門票入園之賓客，可憑同一門票於入園當天起計六個月內入園一次。

迪士尼向大埔火災造成嚴重破壞而受影響的家庭及社區致以最深切的慰問，並衷心感謝消防員及各社區組織拯救生命及提供緊急支援。迪士尼正與本地機構及非牟利組織緊密合作，捐出超過1,000萬港元現金及物資，提供即時援助及持續支援受大埔火災影響的社群。

捐款將撥予以下四個註冊非牟利機構——保良局、香港青年協會、香港紅十字會及香港聖公會福利協會，特別為受影響的兒童及家庭提供緊急援助、臨時住宿、情緒輔導及復元項目。

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）其他支援行動包括︰聯絡其他非牟利機構，按需要提供即時支援，協助大埔火災的復元工作。迪士尼義工將與非牟利機構緊密合作，持續參與援助行動。除了社區支援外，香港迪士尼亦為直接受影響的數位演藝人員及其家人提供住宿及支援。我們亦設有員工支援計劃，包括24 小時熱線提供情緒輔導及其他服務。我們亦已安排專業輔導員駐場，提供即時面談輔導服務。

鑑於本港發生的事件及以示尊重，「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」將會暫停至2025年12月7日。感謝你的諒解。持有效門票於2025年11月27日至12月7日期間入園之賓客，可憑同一門票於入園當天起計六個月內入園一次。