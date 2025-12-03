從倫敦Grenfell Tower到大埔宏福苑：兩場奪命火災的共同警號

表面是意外，本質卻人禍。

香港大埔宏福苑近日發生五級大火，奪走過百條人命，是近年最嚴重的火災之一。雖然事件發生在香港，但畫面卻令人立即聯想到 2017 年倫敦 Grenfell Tower 的慘劇——高樓燃燒、黑煙翻湧、居民逃生無門。當年火災造成至少 72 人死亡，事後震撼全英國，更令不少倫敦人對高層住宅心存恐懼。

當我們凝望這兩場相隔八年的火災，不難發現，它們之間的共同點從來不是巧合，而是制度、監管與安全文化長年累積的漏洞所釀成的結果。

外牆維修物料易燃成致命因素

Grenfell Tower 位於倫敦西部，是一棟典型的社區住宅，24 層、127 戶、約 600 名居民居住。2017 年 6 月 14 日凌晨 1 時，4 樓單位內一件家電短路，引發普通火警。然而，真正將火勢推向失控的，並非意外本身，而是大樓於 2015 至 2016 年翻新期間換上的鋁複合板（cladding）與聚乙烯（PE）隔熱層。這些物料本身高度易燃，短短數分鐘內，火舌便沿著外牆急速擴散，並在兩小時內吞噬整棟大樓。

真正可怕的是，在翻新工程前，已有專家警告這類覆層在防火測試中屢屢不合格，但承建商為節省成本仍然採用；監管部門亦未能有效把關。當火災爆發，所有被忽視的問題，在同一夜裏集中引爆。

宏福苑的情況其實跟Grenfell Tower 大火高度相似，起火時，大廈正進行大修，外牆搭滿竹棚，並覆蓋了綠色棚網。調查發現，部分棚網並不符合阻燃標準，有單位的窗戶甚至以膠板或發泡膠作臨時封閉。這些物料全都是高溫下迅速助燃的「火梯」，使火勢能輕易跨越樓層防火區隔，一口氣蔓延整幢大樓。

曾在 911 災後赴美國國會作證的消防工程專家巴奈特（Jonathan Barnett）也指出，宏福苑火災中所見的外牆助燃情況，與 Grenfell Tower 幾乎如出一轍。他直言，當建築外圍被布料、塑膠或網狀材料包裹時，只要一點火星，便足以讓火勢「沿外牆爬升」，形成消防最難控制的垂直火災。

高樓火災救援困難 火警系統竟未響起

宏福苑於 2025 年 11 月 26 日下午 14:51 接獲首宗火警報告，不久後，火焰已沿著棚網急速攀升，多座大樓同時陷入火海。火勢來得又快又猛，濃煙瞬間充斥走廊與樓梯，令不少居民措手不及。

然而，令悲劇更難以接受的是，火警發生時，大廈警鐘竟未有響起，許多住戶完全不知道失火，仍以為只是一般維修噪音或住戶活動。直到鄰居拍門、或親友致電提醒，才驚覺大樓外牆已被火焰吞噬。當濃煙填滿走廊，逃生機會便變得極度渺茫。

高樓火災亦令消防救援面對重重限制。雲梯車無法到達最高樓層，而外牆溫度高企，更令靠近變得危險。巴奈特指出，「高層火災最大的問題，是如何把水送到著火點。」若火勢位於消防車水柱無法觸及的高度，唯一方法便是從建築物內部滅火——但這與居民逃生往往互相牴觸，也使消防員身陷更高風險。

回看 2017 年 Grenfell Tower 大火，英國的標準策略是「就地避難」（Stay Put），預期火勢會被區域防火隔間和防火門控制在起火處，僅受影響的住戶需撤離。建築設計未考量整棟撤離情境，僅設置一座中央樓梯，也沒有全棟中央火警警報系統。一旦火勢超出控制範圍，「就地避難」策略反而成為死亡陷阱。宏福苑與 Grenfell 顯示，即便是國際標準建築，高樓火災仍可能因火警系統故障或缺失、逃生路徑不足和外牆助燃材料而迅速演變成不可收拾的悲劇。

制度漏洞與安全文化：下一場災難的導火線

從 Grenfell 到宏福苑，兩場相隔八年的災難，都揭露出同樣的問題：建築維修工程監管鬆散，承建商欠缺透明度，安全物料合規性未被嚴格審查；而居民的消防意識與大廈警報系統亦未能發揮應有作用。城市越高密度，建築越老舊，所有缺口便越容易累積成災。外牆的每一張網、每一個未正常運作的警鐘，背後都可能是下一場悲劇的導火線。

宏福苑的悲劇提醒我們，消防安全不是裝置在牆上的按鈕，而是日常監管、材料選擇、逃生設計和居民意識的綜合結果。真正的悼念，不只是哀悼生命，更在於確保同樣的錯誤永不重演。否則，下一場火災，可能就在每一棟高樓、每一條街道的陰影中悄然醞釀。