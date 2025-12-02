歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像+珍藏照片海報+免...
玩樂旅遊 玩樂假期

李小龍誕生85周年︱港鐵站展覽1:1半身像+珍藏照片海報+免...
食用安全|用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘...
醫學通識 健康解「迷」

食用安全|用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘...
Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回...
Fashion 先行入手

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備
辦公室求生術

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:Dreamstime, IG@betina_goldstein, Dr Dana, Dashing Diva

　　指尖細節其實透露著一個人對「生活的掌控力」，對職場中高層來說，美甲更是專業形象管理的一部分。但職場指甲美學的界線在哪裏？如何避免過於花俏顯得不穩重，又不甘於永遠只塗裸色？

 

　　本篇談職場指甲這門關於「分寸感」的學問！

 

1.    黃金比例禮貌長度

 

　　「方圓形」Squoval 或「短杏仁形」（Short Almond）是對於需要頻繁使用手機回覆電郵或鍵盤者的最佳選擇。這兩種甲型既能修飾手指線條，讓雙手看起來修長又能保持俐落感。

 

　　無論指甲做得多美，如果因為指甲過長打字時發出擾人的聲響，在安靜的Office或嚴肅會議中，這絕對是干擾他人及不專業的表現。職場美甲長度建議不超過指腹 4 毫米，是平衡優雅與效率的黃金比例！

 

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

 

2.    告別無聊裸色

 

　　職場除了使用安靜的裸色或法式，隨著衣著配搭可以駕馭更有力量的顏色如：深酒紅、深藍夜幕藍或深巧克力色，比淺粉色更能展現權威感與沉穩氣質。這些深色系的對比會襯托出皮膚的白皙與質感。

 

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

 

　　若你偏愛淺色，不妨參考Quiet Luxury風選擇帶有極細微透光感的銀灰色及香檳金色，比傳統的淡粉紅更顯高級。

 

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

 

3.    圖案減法

 

　　立體水鑽、巨大蝴蝶結、手繪卡通或熒光色系建議留給假期使用。

 

　　「微法式 Micro-French」是近期的極佳選擇，將傳統法式的寬白邊縮減為一條極細的線條，可以是金屬色或對比色，優雅又高級。此外，留白設計也是聰明的選擇，即使指甲長長了也不會出現尷尬的斷層，非常適合不定期不準時去修甲的專業人士。

 

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

 

4.    適時計劃及保養

 

　　重要日子前須預先計劃好服裝與美甲的安排，例如相配的色系及款式。建議在辦公室或家中常脩指修油 Cuticle Oil，辦公室長年冷氣是雙手及指甲的大敵，乾燥脫皮狀態質感瞬間大打折扣。另一適宜常備的是：穿戴甲即黏貼式美甲，它是緊急情況下的好幫手！

 

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

職場美甲文化｜指尖禮儀與品味哲學，專業形象管理必備

 

Tags:#職場美學#形象管理#指尖禮儀#指甲#形象#顏色#圖案#黃金比例#保養#Pantry熱話#技能增值#職場#美甲
Add a comment ...Add a comment ...
臉型五官美學分析｜掌握「幼態化」與「平衡感」 、 3招發揮輪廓優點
更多裳色．惜裳文章
臉型五官美學分析｜掌握「幼態化」與「平衡感」 、 3招發揮輪廓優點
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處