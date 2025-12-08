10年磨一劍，終於Nasdaq上市了！

2025年11月10日，亞洲最大體驗預訂平台Klook正式向美國證監會遞交F-1招股書，計劃以「KLK」代碼在紐約證交所掛牌上市。

高盛、摩根大通、摩根士丹利擔任聯席主承銷商。這是繼WeRide、Pony AI之後，又一家選擇美國資本市場的亞洲新經濟企業，顯示即使美中關係緊張，美國仍是亞洲優質成長公司首選上市地。

Klook成立於2014年，由Ethan Lin, Eric Gnock Fah, Bernie Xiong共同創辦，總部位於新加坡與香港，被譽為「亞洲版GetYourGuide」。

公司專注於旅遊「體驗」這一細分賽道——景點門票、當地玩樂、一日遊、表演票務、機場接送、Wi-Fi/SIM卡等，正是旅客落地目的地後最剛需、最後一公里的消費場景。根據Euromonitor數據，2024年Klook按總交易金額GTV計已是亞太區第一大體驗預訂平台，市場份額遙遙領先。

目前市場傳聞Klook目標估值80-100億美元，對應2024年GTV計算，PS約3.2-4倍；對應2025年預估收入約6億美元，PS約13-16倍。若以2026年預估收入8-9億美元看，動態PS僅10-12倍。

全球旅遊業正在經歷結構性變化：消費者越來越願意把錢花在「體驗」而非「物品」上。其中「體驗」部分（景點、活動、表演、美食體驗等）是增長最快的子板塊，Euromonitor預測2024-2029年複合年增長率達12.8%，遠高於機票（6.3%）與酒店（7.0%）。

但這個賽道至今仍高度碎片化、線下化，尤其在亞洲，超過80%的體驗仍由中小商戶提供，數位化率極低。Klook正是抓住這個「最後一公里」的巨大空白，用移動優先、即時確認、AI個性化推薦，徹底重塑了這個產業。

許多傳統旅行社完全沒有線上能力，如今通過Klook觸達全球旅客，這種平台黏性極強。

Klook的護城河到底有多寬？

86.6%的GTV來自亞太區內旅遊，特別是東南亞、日本、韓國、大陸出境遊復甦帶來的強勁需求。公司在泰國、韓國、日本、香港等地市佔率第一，品牌心智極強。

Klook是少數真正為「體驗」這件事從零打造的平台，而不是酒店或機票平台的附屬功能。即時確認、電子憑證、AI行程推薦、Klook Kreators（3萬多名KOL）內容生態，讓用戶從靈感到下單無縫銜接。

為數十萬中小商戶提供API即時庫存接入、多語言內容管理、40+種支付方式、AI評論分析等工具。是少數能在未來3-5年保持30%+收入複合增長，一旦上市成功，將極可能是2025年最值得長期持有的亞洲新經濟IPO標的之一。

Klook創業並不是一條直路，一如IG、Airbnb和Pinterest，他們都是經過迂迴曲折，最後才變成資產超過10億美元的大企業。

Airbnb一開始，兩位創辦人連辦公室租金都付不起，參展只接到兩張訂單，後來甚至得靠賣一盒40美元的栗米片來維持生計。

他們的創業點子被十多家創投拒諸門外，這行不通，那些成為你客戶的人都瘋了嗎？怎麼會有人願意睡在陌生人的家裡？白痴。

創辦人Chesky後來自嘲，我們是StartUp裡的曱甴，打不死，殺不絕。

再看Instagram，原來他們開發的程式叫Burbn，是一款結合地理位置與社交遊戲的App，但怎麼推廣用戶都不到1千人，經過不斷修改、聚焦，才成了現在的IG。

表面上的一夕成功，背後其實是10年的苦幹！很少公司第一次嘗試就能成功。大多數公司都需要反覆驗證和迭代，才能真正找到迎合市場的產品，這需要大量時間。

創業是從零到一的道路；時間，是它的關鍵成功因素之一，千萬別拿太短的尺來丈量，因為它比你想像中要長得多。

期間，只要勇於嘗試、快速迭代、堅決不放棄，成功，終會一步一步的建造起來。