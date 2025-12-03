歡迎回來

姊妹們，一場無情大火，燒毀數以千計大埔宏福苑居民的家園，更有逾百人葬身火海，令人難過痛心之餘，也引伸出一連串的保險話題，當中又以家居保險最令人關注。 
理財智慧

深入認識家居保險

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　姊妹們，一場無情大火，燒毀數以千計大埔宏福苑居民的家園，更有逾百人葬身火海，令人難過痛心之餘，也引伸出一連串的保險話題，當中又以家居保險最令人關注。 

 

　　我有一對年輕夫婦朋友，一位叫Henry，一位叫Sandy，早前結婚兼置業了。在他們結婚前，我和他們碰面，剛好就談到家居保險的事。他們很有保險意識，但對家居保險卻沒有概念。 

 

　　我答應他們會用深入淺出的方式，教育他們關於家居保險的保障範圍和賠償方法，以至不保事項等等。我想將有關的對話和姊妹們分享一下。 

 

　　「你們真有保險意識，主動想知怎樣買適合自己的保險。」我稱讚Henry和Sandy。 

 

　　「我認為，保險其實是一種很好的理財工具，但用之前我們必須清楚了解它的特性、優點和限制，那就可以有效幫助我們解決財務風險！」Henry告訴我他對保險的看法。 

 

　　「嗯，很清晰和很正確的觀念呢！」 

 

　　「是呀！而且，我們的物業是我們辛辛苦苦儲錢買回來的，我們真的想好好保護它！」Sandy從女性角度解釋她想買家居保險的原因。 

 

深入認識家居保險

家居保險包括財產險、責任險及樓宇結構保障。(Shutterstock)

　　

　　「那好，我先給你們一個家居保險保障範圍的概念吧！」 

 

　　「好呀！但家居保險，不是保障家居內的所有財物嗎？」Sandy帶點疑惑地問。 

 

　　「嗯，對的，但家居保險也不止保障妳家中的財物，某程度是遠超妳想象的。這一點我稍後再和你們說明，我想先解釋家居保險的三個概念！」 

 

　　「三個概念？」他們不約而同問我。 

 

　　「是的，一個是家居財物保障（財產險），一個是個人法律責任保障（責任險），而另一個是其他保障，當中最重要就是樓宇結構保障！」 

 

　　「嗯，我一直有一個疑問，如果因為煤氣爐爆炸，把牆身也炸爛，買了家居保險是不是有得賠呢？」Sandy問。 

 

　　「問得好，這就要看妳是否有買樓宇結構的保障了，因為整個屋殼的保障是由樓宇結構這部分提供的！」 

 

　　「咦，這個是不是我們經常聽到的火險？即是我們造了按揭之後，銀行要求我們買的那種保險？」 

 

　　「全對，但火險是一個俗稱，而且不太準確，因為不但因為火災，還可以由於其他受保原因，例如妳剛才所說的煤氣爆炸，導致樓宇結構遭到破壞的損失，也可以受保！」 

 

　　「嗯，我清晰了！」 

 

　　「但妳剛才說屋殼的保障是來自樓宇結構，我想問，牆身、天花、地板、窗戶、大門，甚至露台，是屬於樓宇結構，還是家居財物？」 

 

　　「問得好，是這樣的，早期很多家居保險都以發展商交樓時的一切作為樓宇結構的定義，但近年有些家居保險已經將大門、窗戶和地板歸入家居財物之下作理賠。至於牆身，如果鋪了牆紙，結果又被濃煙薰黑了牆身，那就屬於財物保障的範疇，但如果是髹灰水和乳膠漆，同樣被薰黑了，就要由樓宇結構去賠；又例如，妳的天花裝了假天花，這部分破壞了，就可以由財物保險去賠。整個概念是，如果是後加的東西，可以用家居保險去賠！又或者說，但凡可以移動的，都屬於財物保障的範圍！」 

 

　　「這個清晰了，那麼，個人法律責任保障又如何？」（待續） 

 

　　作者電郵tong_lydia223@yahoo.com.au 

