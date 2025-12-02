聖誕自助餐2025︱沙田凱悅酒店海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起

歡迎回來

TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港沙田凱悅酒店

　　今年想來個不一樣的buffet，香港沙田凱悅酒店的聖誕節慶自助餐照顧你的「亞洲胃」，焦點推介包括「蛇王芬」第四代傳人指導兩款蛇羹，仲可以任食創意煲仔飯、雙冬炆羊肉煲、蠔皇鮑魚及蒸大閘蟹！當然龍蝦、雪蟹腳等冷盤海鮮、即烤肉眼牛扒、烤火雞、烤羊架及脆皮豬腩卷等，以及聖誕蛋糕仍然供應。酒店還推出聖誕美點下午茶$488起兩位，參加聖誕花環工作坊的話，套票包工作坊及自助餐，品嘗美食同時DIY聖誕花藝把作品帶回家。

　　香港沙田凱悅酒店於12月期間推出多項餐飲推廣，先介紹咖啡廳聖誕自助餐，4個開放式廚房即時烹調，包你可以品嘗新鮮製造美食，而平安夜、聖誕節及除夕夜，冰鎭海鮮將全面升級，龍蝦、雪蟹腳、鮑魚、虎蝦及環保大蜆鮮甜冰爽，喚醒味蕾。凡於2025年12月24、25及31日享用自助餐，每位付款客人可享精選紅、白餐酒、啤酒或汽水 1 杯。

 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

 

　　主菜方面，即烤肉眼牛扒、傳統聖誕烤火雞及脆皮豬腩卷唔少得，當然還有自助餐重點推介的即席燒烤斧頭扒配黑松露汁，肉香四溢，最後品嘗聖誕布丁、樹頭蛋糕及乾果甜麵包等，劃上完美句號。

 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

 

　　今年晚餐時段亦全面升級，除了即製蟹餅及烤羊架外，「冬日暖心盛宴」的限定佳餚亦會同步呈獻，最啱中菜fans，包括兩款由百年老店「蛇王芬」第四代傳人 吳卓芝（GiGi） 指導的蛇羹：杏汁雞絲蛇羹及南瓜薑汁豬肉蛇羹。

 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

 杏汁雞絲蛇羹及南瓜薑汁豬肉蛇羹

 

　　聖誕自助餐都要「米氣」！廚師團隊亦帶來創意煲仔飯，如牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬，以及豉汁豬膶腸鰻魚煲仔飯。中式精選包括雙冬炆羊肉煲、蠔皇鮑魚及蒸大閘蟹，為冬日增添暖意。

 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

牛舌蕃茄辣椒煲仔飯配芫茜青醬，以及豉汁豬膶腸鰻魚煲仔飯
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

雙冬炆羊肉煲
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

江蘇大閘蟹
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

聖誕美點下午茶$488起兩位

 

　　酒店咖啡廳特別推出「聖誕美點下午茶」，鹹點精緻誘人，包括鵝肝醬烤黃梅軟包配紅桑子醬的香甜交融，燒火雞貝果夾烚蛋、蕃茄及焦糖洋蔥散發節慶香氣，醃帶子配蝦片與三文魚籽更添鮮味層次；素食之選南瓜蘑菇水牛芝士芫茜撻香氣撲鼻，口感細膩。
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

 

　　甜點則以禮物盒及雪球造型營造節日氣氛——雪球曲奇、白朱古力巴黎泡芙配糖漬柑橘、乳酪慕絲配蔓越莓果醬及肉桂酥餅，交織成冬日甜蜜樂章；法式栗子蛋糕配紅加侖子與蛋白霜更是矚目焦點。最後以自助雪糕及傳統意大利麵包配雲尼拿汁作結，伴以香濃咖啡或茗茶。

 

節慶下午茶

價錢︰港幣$488兩位，於2025年12月1日至31日供應

 

除夕夜倒數面具派對

 

　　佳節期間，可於設計時尚優雅的天天吧，細味三款節慶限定雞尾酒，而除夕晚上8:30至凌晨12:30，更設有除夕夜倒數面具派對，付款客人可免費獲贈精選有氣葡萄酒1杯。你更可於網上購買電子禮劵，以優惠價預訂指定香檳及意式小食拼盤。
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

Flaming Cocoa則以黑冧酒配上自家製香料熱朱古力，釋出濃郁冬日暖意。
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

Apple Cider Martini融合檸檬伏特加及自家製蘋果酒糖漿，酸甜微醺
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

Snow Globe Champagne以香檳結合迷迭香與紅加侖莓，綻放醉人芳香

 

聖誕花環工作坊

 

　　今年聖誕，咖啡廳化身期間限定花藝小天地，首次與城中人氣花店「花悅」攜手呈獻聖誕花環工作坊。由2025年12月10日至23日，賓客可於享用自助餐前，投入約90分鐘的花藝體驗，讓節日時光更添暖意與儀式感。
  

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

賓客可親手創作出獨一無二的節日花環。
 

聖誕自助餐2025︱沙田凱悅海鮮＋蛇羹＋大閘蟹任食，下午茶每位$244起＋聖誕花環工作坊

套票價格已包括工作坊及自助餐，並只適用於一位成人

 

沙田凱悅酒店咖啡廳

地址︰沙田澤祥街18號

電話：3723 7952

預訂

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕餐廳優惠2025#聖誕甜品2025#聖誕自助餐2025#美食情報#美食優惠#christmas2025#Xmas2025#沙田#沙田凱悅酒店
