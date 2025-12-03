日妖出籠。

周二（2日）文已提出日圓跌，日息升，會拖累美債跌，美股跌。事實上，周一（1日）晚美股果跌，美債亦跌，但寫漏了的是一眾代幣都跌，但金則升了。

其實一眾代幣之跌，已非昨日，比特幣前日一度暴跌8%，觸及83824美元，較10月初歷史高點126251美元已累計下跌近30%；以太坊跌幅更達10%，最低觸及2719美元，過去七周累計跌幅高達36%。

其他小市值的加密貨幣表現更慘，MarketVector追蹤市值排名後半部的加密資產指數年內跌幅接近70%，顯示高波動性資產在流動性下降背景下首當其衝。

此次下跌延續了10月以來的拋售潮。當時，美國總統特朗普威脅提高關稅而引發了市場劇烈波動，約190億美元槓桿倉位在數日內被「連環爆倉」，觸發所謂的「清算瀑布」。自動強平機制放大跌勢，使比特幣在刷新歷史新高後急轉直下。

根據數據，美國現貨比特幣ETF上周僅錄得7000萬美元淨流入，而過去一個月總流出達到46億美元。其中貝萊德iShares Bitcoin Trust已連續五周撤出資金，為2024年1月成立以來最長。

反之近三個月，金價一路節節上升，這說明甚麼問題？

一直以來支持代幣者一直謂代幣一如金，可抗金融波動，但昨前兩日所見，是幣跌金升，兩者俱可保值之說已不成立，原因在於：

持幣者多為炒家，

持金者多為央行。

兩者的分別在炒家會受諸多因素，尤其是息率、匯率之波動而割幣，咁就弊弊都無咁弊。但央行揸金是有其實用，除非儲備標的改變，不然，金是揸入便持有。市場上的金，一入央行手便不會被出手，咁金就真係好金。

幣弊與金金的差異表現，在今日至2026年間，會愈走愈遠，直到投資者醒覺貨幣尤其是儲備貨幣的真正意義為何，重歸金途才可。

在此橫撇一筆，日息升，不單對「弊弊」有影響，就連炒過度的AI股也有影響。

孫正義哭著沽英偉達

據《財聯社》消息，當地時間12月1日，孫正義在東京舉行的論壇上，就清倉英偉達(US.NVDA)股票一事首次作出公開回應。稱「我一股都不想賣。我只是更需要錢去投資OpenAI和其他項目。賣英偉達的時候，我都哭了。」

孫正義在論壇上詳細闡述了出售英偉達股票的原因，軟銀之所以清倉全部英偉達持倉，純粹是為了籌集資金，用於數據中心建設等關鍵項目。「我一股都不想賣，只是更需要錢去投資OpenAI和其他項目」，孫正義強調。

哭著出英偉達，真箇長情，你信嗎？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）