GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
港股半日失兩萬六關，而每逢年末大市都例悶，本月走勢難有進展？外圍方面，美聯儲繼任人選呼之欲出，加上市場憧憬美國下月減息，美股又會點行？
影片網址：https://www.youtube.com/live/F8Fqn2dUXvE?si=2qiHFD8q_HS_fJ5u
►把時間軸拉到02:06開始 — 節目開始
