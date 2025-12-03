金獅大賞｜劉青雲封首屆影帝，《爸爸》奪5獎，《破‧地獄》最佳電影

首屆國際華語電影金獅大賞日前於新加坡舉行，多齣香港電影入圍角逐，其中《爸爸》、《破‧地獄》和《九龍城寨之圍城》同獲獎項，《爸爸》奪得5獎項成大贏家，劉青雲打敗其他強勁對手，憑《爸爸》再成影帝。《九龍城寨之圍城》成為大贏家獲得4獎，《破‧地獄》亦奪得3個獎項，當中包括「最佳電影」獎，而朱栢康喜獲「最佳男配角」，成績理想。

金獅大賞首次舉辦，由香港武打影星甄子丹擔任評委會主席，此外還有李少紅、郝蕾與袁詠儀等業界人士作評審。首屆已有大量香港電影入圍，包括《爸爸》、《破‧地獄》及《九龍城寨之圍城》，為港產片爭光。

《破‧地獄》票房上映至今已超過1.7億，在各個影展上分別奪得多個大獎。在首屆金獅大賞，《破‧地獄》奪得「最佳電影」、演員朱栢康奪得「最佳男配角」及「最佳原創電影歌曲」。

《爸爸》同樣獲得佳績，獎項包括：「最佳劇本」、「最佳原創電影音樂」及「最佳剪輯」，翁子光和區焯文奪得「最佳導演」，劉青雲打敗好戲之人香港演員許冠文、台灣演員張孝全等，再憑這套電影成為影帝。劉青雲先後憑《爸爸》在「第18屆亞洲電影大獎」、「第43屆香港電影金像獎」、「第18屆亞太電影大獎」最佳表演獎及「香港電影評論學會大獎」最佳男演員。

由古天樂、劉俊謙、張文傑、胡子彤、林峯等重卡士演員演出的《九龍城寨之圍城》奪得「最佳攝影」、「最佳音效」、「最佳美術設計」及「最佳動作設計」，同樣在金獅大賞揚威。

至於其他大獎獎項，「最佳女主角」由《好東西》的女主角宋佳奪得，宋佳早前榮獲金雞影后、最佳女配角」則是早前在金雞獎獲頒「最佳女配角」的鍾楚曦奪得。此外，甄子丹在頒獎時哀悼在大埔火災中的遇難者，並向救災人員致敬，還邀請現場觀眾一同默哀。

金獅大賞得獎名單：

最佳電影：

《破·地獄 》

最佳導演：

翁子光／區焯文 《爸爸》

最佳男主⻆：

劉青雲 《爸爸》

最佳女主角：

宋佳 《好東西》

最佳男配角：

朱柏康

破·地獄 《破·地獄 》

最佳女配角：

鍾楚曦 《好東西 》

最佳新人：

李珞桉 《不說話的愛》

最佳攝影：

鄭兆強 《九龍城寨之圍城》

最佳劇本

翁子光 《爸爸》

最佳視覺效果：

許明軍 《唐探1900》

最佳原創電影音樂：

丁可 《爸爸》

最佳原創電影歌曲：

《普渡眾生 》《破·地獄 》

最佳音效：

姚俊／張文愷／杜本立 《九龍城寨之圍城 》



最佳剪輯

石繕滎 《爸爸》

最佳美術設計：

麥國強／周世鴻 《九龍城寨之圍城》

最佳造型設計：

張世傑 《唐探1900》

最佳動作設計：

谷垣健治 《九龍城寨之圍城》