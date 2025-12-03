職場女王︱Elon Musk 行動力法則︰倒推模糊＋量化目標，不求完美立即行動

Elon Musk 的行動力法則 ～ "Focus on signal over noise."

我從來不信這世界有啥叫做行動力不足的事。其實，所有行動力的問題，根本就是來自於模糊性。一般人生活中的不順，大多是從對事情的精確性失去掌握開始。

人的基因就設定這樣，對那些模糊不清、說不上名的東西感到恐懼。那些在現實生活中行動力差的人，他們不是懶惰，也不是怕要面對的事本身，而是因為任務的模糊性讓他們害怕。

要是你想讓事情發生，你只需要把所有需要的元素湊齊就行了。就像造火箭，關鍵步驟也就27個。當你提高了對客觀世界評估的精準度，你會發現那些原本看似遙不可及的事情其實都變簡單了。

做事高效的關鍵，不是更努力，而是倒推和量化。倒推，讓你知道此刻該做甚麼；量化，讓目標變得具體可感。

倒推讓你感受到時間，量化讓一切變得具體。那些暫時實現不了目標的人，不是目標不夠美，也不是能力不夠強，只是他們不知道現在此刻該做甚麼。

做重要的事情時，不需要完美開局。先動手，一點點地幹。只要腦子裏有個基本框架，就去幹。不要擔心其他的。

無論你做甚麼，先粗糙地去做。放下得失心，先混進去。一段時間後，你會發現自己越來越順，從二三十分，到七八十分，甚至九十分。

量變決定質變，由低到高，由慢到快。一個粗糙的開始，往往就是最好的開始。