聖誕好去處2025︱時代廣場《優獸大都會2》 角色打卡位＋電影場景＋互動體驗遊戲

聖誕佳節將至，銅鑼灣時代廣場即日起至2026年1月4日期間，以迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》為主題，為大家帶來《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，齊齊走入「優獸市」慶祝聖誕！場內有多個角色1:1 打卡位及電影場景，必到4.8米高聖誕樹影相及參加解謎任務互動體驗，並寄出蓋上紀念印章的明信片送上節日祝福！

時代廣場入口的巨型「Welcome to Zootopia 2」標誌燈光閃爍，邀請大家踏入這個夢幻世界！走進掛滿燈飾「中央車站」優獸列車車廂，你會遇見全新角色 ——大蛇基仔Gary及短尾矮袋鼠治療師毛臣臣醫生Dr.Fuzzby，還有牛仔裝束蜥蜴蘇哥Jesús，陪你近距離打卡互動！

有睇電影一家認得《優獸大都會2》中全新登場的「沼澤市場Marsh Market」，海象水管工人海哥Russ和哨牙海狸麥狸寶Nibbles已在此迎接你！沼澤市場招牌旁的復古小屋化身紋身店，屋內洋溢藝術氣息，飾滿畫作及紋身店用品，大家亦可於指定日子參與「優獸市」最新彩繪活動，畫上你喜愛的角色，投入狂歡熱鬧的動物派對！

樹懶阿閃Flash正站在此等巴士。

正義女警朱迪精神抖擻地在她的小警車旁巡邏。

商場2樓中庭一眾優獸市居民聚首一堂，包括女警朱迪、狐狸阿力、樹懶阿閃、新任馬市長Winddancer、羚羊天后嘉西bb、警官賓治、局長保哥Chief Bogo、哨牙海狸麥狸寶等，正興高采烈地進行聖誕購物，為摯愛揀選窩心禮物。

時代廣場化身優獸市的節日舞台，帶來一連串豐富好玩的互動體驗及遊戲，另外只需登記成為時代廣場Team Times會員，並於指定地點捐款 HK$20 或以上予香港公益金，即可換領一張「優獸市居民證」明信片。成功換領後，請前往 13 樓印章處，為你的居民證蓋上專屬紀念印章。之後可將其變成明信片，投入地面露天廣場聖誕樹旁的郵筒中相應大小的投信口，我們將為你免費寄送至本地目的地。

「居民證」明信片換領

換領地點︰5樓換領專櫃

換領時間：12nn-10pm

印章處地點︰13樓

投信郵筒地點︰地面露天廣場

投信時間：10am-10pm

解謎任務：協助朱迪解開謎團

你可於5樓換領專櫃領取任務卡，跟隨卡上的線索探索時代廣場，解開謎題，找出失蹤物品。完成任務卡上的所有任務後，即可免費換領一份限量禮品，換齊兩個階段的兩款禮品更可額外獲得特別大獎！

頭飾工作坊日期2025年12月7日、14日、21日、28日，可於時代廣場eShop購買門票，詳情請留意時代廣場Instagram的公佈。

彩繪體驗：紋身潮流席捲沼澤市場日期︰2025年11月22日、29日及12月6日、13日、20日、25日、26日、27日、31日， Team Times會員於活動當日在2/F客戶服務部即場捐款HK$50或以上予香港公益金，即可換領彩繪體驗一次。

Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square

日期︰即日起至2026年1月4日

時間︰10am-10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭