宏福苑火災慘劇｜逾百人罹難，社區援助、心理健康與重建希望

相信在11月26日當天，一切都是如常運作，正常的一天，直至下午2時51分香港大埔宏福苑燃起了熊熊烈火。短短幾個小時內火勢從一棟樓蔓延到七棟，整個小區被濃煙和火焰吞噬。這不是普通的火災，這是香港近60年來最慘烈的一場災難。

當時在宏福苑的多條生命在大埔宏福苑火災發生的瞬間，生命的脆弱與社會的脆弱隨之暴露。此時，我們的共同體意識、同理心和行動能力成為重建希望的基石。迅速且有效的援助對於災民的生存和心理健康至關重要，助我們在困境中找到方向，重建更具韌性與關懷的社區。

災難後，設立應急聯絡系統至關重要。可以透過專門熱線，讓災民隨時撥打以獲取信息和指引，並成為信息的中樞。這個熱線應具備多語言支持，以確保社區成員能無障礙交流。

利用社交媒體和應用程式定期更新災後情況、緊急避難所位置及支援行動，可以提高即時性與便利性，透過透明的信息流通降低災民的焦慮感，幫助他們做出明智的決策。近日在網上流傳多張疑似現場遺體照片，大家也不要再轉發照片。強調「對所有死者及其家屬，我們應有最基本的尊重。」切勿保存或轉發相關災難現場之影像。

另外社區可設置微信群組等社交媒體平台，讓居民迅速獲取信息，並彼此分享經驗，形成信息支持網絡。

物資提供在災難初期至關重要，這是災民生存的基本保障。提供基本生活用品，如衣物、醫療包及衛生用品，以滿足家庭的日常需求。考慮特定人群的需求，如老年人和殘疾人士，志願者應接受相關培訓，尊重受助者的需求與感受。

心理健康在災難任何時期尤為重要。受災者面對失去和不確定的未來，情感需求迫切。可透過安排心理專家提供輔導，幫助災民處理情感問題，讓他們有地方宣洩情緒。此外，建立志願者支持小組，促進災民之間分享經驗，增強社區的凝聚力。受影響人士應科學地接收資訊，若覺得新聞、社交媒體內容帶來的心理壓力過大，應果斷減少接觸。同時毋須強制自己「硬撐」，可主動向信任的親友尋求支持，若情緒問題難以自行調節，則需及時聯繫專業心理醫生介入。

社區志願者在災難初期扮演重要角色。組建志願者組織以招募志願者參加支援行動，是一項重要策略。社會各界人士的共同參與不僅能迅速動員資源，還能增強社區信任感。

臨時避難所應有專人負責管理，確保功能運作協調，並定期與受災者交流，瞭解他們的需求，提升服務質量。在避難所中設置輔導區，讓心理專家進行個案輔導，重視受災者的心理健康。

災難發生後，資訊的透明與共享至關重要。確保相關機構間的信息流通是提高援助效率的關鍵。政府、非政府組織和社區服務機構應共享資訊，讓災民獲得最新更新，從而做出合理反應。

社交媒體可開設官方賬號，發布災情通知、資源分配和避難所具體位置等信息，有效輔助信息流通。考慮建立互動的網絡平台，讓受災者可以發布需求和共享資訊，促進社區之間的聯繫及互助。政府及非政府組織的合作聯盟，是整合資源的重要方式。這樣的合作可以使援助行動更加全面和有效。志願者和支持者應與政府部門聯動，加強資源的配置與分配。

非政府組織因具靈活性與反應能力，能夠迅速組織行動，調查受災者需求。通過這種合作，能更好瞭解社會需求，並確保每一項支援措施都是針對性的。

災難的衝擊不僅在當下，更對居民未來影響深遠。逐步恢復正常生活的策略是必不可少的。社區應考慮創造短期的工作機會，幫助災民重建生計，通過社會企業和當地商業提供臨時工作及技能培訓。

在技能培訓中，社區可以開展專門項目，幫助居民提高技術、增強專業能力，應對未來挑戰，以加速社會復甦。

Hktag團隊為表達愛香港的心意，為受災者及其家屬製作了「大埔宏福災民綜合支援包」，旨在提供必要的法律知識與支持，讓每位受災者感受到社會的溫暖。

網站重點：提供對災民貼身、要知及想知的基本法律知識。「大埔宏福災民綜合支援包」: https://hk-tag.online/

特別關注弱勢社群，致力於減輕數碼鴻溝的影響，確保所有人都能平等獲得信息與資源。

社會的合作與科技的運用將在未來的挑戰中支持我們推進援助行動。透過建立人與人之間的溫暖連結，讓每位災民在困境中感受到希望，重建更美好的明天。

五級火災，至今奪逾百命，無數災民喪失摯親、家園盡毀。

感謝和祝福為那些不辭勞苦的消防和醫務人員以及義工，他們捨己為人的精神讓我們體會到人間有情，大家在逆境中能相連相助，並好好珍惜所有一切！

出自真福八端耶穌說：「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。飢渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主。締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女……」（瑪5：3-12）

與哭泣的一同哭泣，Emmanuel !

亡者的安息、生者振作。大家靠著主，得恩寵！ 主佑大家！