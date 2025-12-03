梁詠琪《逆轉上半場》體驗倒垃圾，12‧13「球衣日」收益捐助大埔災民

由梁詠琪（GiGi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康、陳獻略主演，楊偲泳、陳輝虹客串的電影《逆轉上半場》，即將在聖誕節12月25日溫情上映。故事以足球比賽來比喻人生，在比賽過程中不斷奮鬥。電影將於12月13日舉行「全民球衣日」活動，是次活動將全力支持「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，善款不會扣除行政開支，直接用於提供緊急經濟援助，支援災後生活重建及提供專業心理輔導服務。

電影《逆轉上半場》由梁詠琪（GiGi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康、陳獻略主演，聯同一班愛好足球的年輕演員，包括周衹月、林諾、陳諾霆、譚峻然、單焯翹等人，上演一場逆境自強的故事，在今個聖誕送上療癒詼諧的電影，電影公司已發放海報及預告。

這套戲早前在優先場已收到不少口碑，故事以足球比賽比喻人生，透過幽默情節展現克服逆境、面對誘惑與挑戰、學會自我原諒的歷程。以「成年人的下半場，扭轉孩子的上半場」為主題，傳遞正能量。

梁詠琪覺得今次的角色充滿挑戰性，而且自己亦啟發良多：「拍攝時體驗倒垃圾工的辛苦，親眼見到長者獨力推著沉重垃圾車上斜路，深感佩服，也衷心感謝一直在垃圾站默默付出的工友。」

她覺得《逆轉上半場》能啟發年輕人追夢，也提醒成年人反思，她說：「追夢是偉大理想，但背後有現實考量。我們希望觀眾思考，夢想能否支撐生活、能否糊口，這些都是值得探討的問題。」她自覺人生上、下半場的分水嶺，就是成為母親。上半場為自己考量，下半場則以孩子為優先。這是重大改變，也是新的人生篇章。

另一主角陳湛文難忘戲中被啤酒淋頭一幕，亦覺得是反思焦點，梁詠琪更覺得跟陳湛文合作時充滿火花：「他講對白節奏感很強，聽他演繹很有戲味。朱栢康冷面而滑稽，凌文龍演出更令戲裡戲外一眾小朋友感受到諧角魅力。」

另外，電影《逆轉上半場》將於12月13日在鑽石山荷里活影藝戲院舉行「全民球衣日」，公眾可於官方社交平台，免費預約當日一起穿著波衫入場睇好戲，同時撐香港運動員，詳情可留意官方instagram及facebook公布。同時為出一分綿力，是次活動將全力支持「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，在場展示救世軍捐款方法及捐款二維碼，捐款不會扣除行政開支，善款將直接用於提供緊急經濟援助，支援災後生活重建及提供專業心理輔導服務。