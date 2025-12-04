AI x 玩具巿場擴張｜發展規模大增，為可實際購買不似預期？

近年AI 興起除衍生出多種GenAI （生成式人工智能）工具外，亦慢慢走進玩具巿場，從數字看其巿場規模遠超想像。有數據預測，全球AI玩具巿場規模會由現時約值 420億美元，增長到2034年約 2,200億美元，每年平均增速高達20%。但驚人嘅數字蓋過真實情況，巿場渗透率並非預期均強，真正購買／擁有AI玩具嘅消費者仍然偏低。究竟AI玩具係雷聲大雨點小，還是係已經接近爆發嘅臨界點？

現時AI玩具巿場大致分三個主流類別，第一類係兒童教育式陪伴機械人，主打個性化教育功能。呢類產品通過語音對話同互動式學習，幫助兒童提升語言發展同認知能力，家長亦可透過App實時監控 / 管理內容。第二類係情感陪伴型AI機械人，為成人/ 兒童提供情緒價值。經AI持續學習同分析後，能發展出獨有個性，更會向「主人」/ 喜歡嘅人撒嬌、要求抱抱、睡前講故事等，演變成真正情感夥伴。第三類係將AI技術注入經典IP角色，結合原作配音同故事背景，令對話更加自然流暢，更貼近原有角色/故事，大幅提升消費者代入感，增加玩具吸引力。

AI 玩具現時討論度高，但銷量並唔係想像咁高。更值得關注係，市場退貨率同負評十分高，以中國為例，退貨率平均高達30%-40%，反映產品同消費者預期有好大落差。其一原因係現時AI 玩具技術成熟度不足，不少消費者反映「玩具經常失靈」、「語音對話比手機AI 差」等問題，打擊消費者對「智能」嘅信心。另一方面，玩具軟件訂閱制模式令人卻步。大多數消費者習慣一次性「買玩具」，而非長期「養玩具」。加上訂閱費多數以「續命」為主，而提供新內容/ 新模式次數並不多，CP值大減。

目前AI玩具仍處於「試水」階段，巿場潛力仍未充分挖掘。例如除兒童/ 教育巿場外，銀髮族巿場被嚴重低估。人口老化問題令老人家缺乏陪伴同照顧，AI 玩具除咗玩具/ 娛樂功能外，亦能提供健康協助，如服藥提醒、醫療預約、健康監測等實用功能，同時亦可提供社交互動同精神陪伴。相比家長購買兒童玩具較為謹慎，銀髮族或其家人對此類產品消費意願更高。另一方面，要完善訂閱制。其實訂閱制並唔係問題，反而其問題在於訂閱費只換來新內容同系統更新，小朋友好快就會缺乏新鮮感。未來可考慮付費加入/ 更換新硬件，如科學實驗套件、沉浸式場景套件等，加強玩具多變性，而非僅停留喺軟件層面更新。能延長小朋友對該玩具新鮮感，家長更易接受訂閱制。

AI 玩具市場當前處於「有靚靚數字、無太多實事」嘅尷尬位，「試水」階段後要淘汰偽需求，先能真正進入爆發期。



