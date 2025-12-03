聖誕自助餐2025︱港麗酒店早鳥75折＋半自助晚餐生蠔放題＋Brunch任飲香檳＋聖誕老人會面

在這個普天同慶的日子，香港港麗酒店各間餐廳準備一系列節慶佳餚，讓你與摰愛親友於佳節更添喜悅，凡於2025年12月7日或之前預訂並繳付全費可享高達75折優惠！最令人期待的聖誕老人，將於12月22至25日駕臨酒店大堂及各餐廳，與大家會面及拍照留念。

懷歐敘 法式節慶半自助晚餐 無限量法國生蠔

先介紹香港港麗酒店法式餐廳懷歐敘「法式節慶半自助晚餐」，你可先盡情享用無限量供應的即開法國生蠔、波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、大蝦、青口及海螺，主菜方面自選香草烤火雞、烤小牛肋排或香煎比目魚卷（平安夜及聖誕夜）；又或西冷和牛及香煎牛頰肉或香煎多寶魚柳（除夕夜），還有各款滋味頭盤及精緻甜品，以及無限暢飲指定香檳、歐洲美酒及生啤。

留意，聖誕老人將於12月24日晚餐時段到訪，與賓客合照留念。此外，聖誕節翌日限定呈獻「法式節慶三道菜晚餐」，自選主菜可選應節的香烤火雞或香煎比目魚卷，最後細味聖誕樹頭蛋糕，每位港幣$1,288。

懷歐敘 節慶歐陸早午餐 無限暢飲香檳

假期歎香檳早午餐為聖誕佳節展開序幕，冰鎮海鮮盤、龍蝦奄列、牛油果水煮蛋農夫包、三文魚蛋餅、薄切帶子配血橙汁、墨魚寬扁麵打開你的胃口，配合無限暢飲巴黎之花特級法國香檳、紅白美酒、甜酒、雞尾酒、生啤等，完美昇華早午餐時光！當中最吸引一定是中央長桌擺放了逾 15 款前菜，包括風乾火腿配哈蜜瓜、各式各樣的意大利芝士及凍肉、海鮮料理、清新沙律等，款款滋味可口。

芝士迷不容錯過瑞士傳統料理「烤芝士」，廚師把拉可雷特芝士放在Raclette 機上熱熔後，把變軟的芝士用刀刮下，覆蓋在煮熟的薯仔上「芝」味無窮！還有，鮮味滿載的白酒煮青口及甘香可口的鴨肝小圓餅，大滿足！

廚師會為賓客即席烹調手工意大利麵，特別推介牛肝菌白松露忌廉意大利麵

食肉獸一次過可品嘗瑞典肉丸、法式紅酒燉牛頰肉、即切烤肉區、香烤火雞及燒牛肋排，自選主菜包括威靈頓牛柳、香煎鱸魚、傳統聖誕烤鵝、菠菜芝士焗千層麵捲等等。甜品區設多款精緻甜品如意大利芝士餅、蘋果凍批、伯爵茶朱古力慕絲、芒果椰子撻、巴斯克芝士蛋糕等， 聖誕老人將於12月25日早午餐時段到訪，與賓客合照留念。

咖啡園「節慶自助午餐」

咖啡園「節慶自助午餐」同樣精彩中、日、西多國美食匯萃，環球海鮮有鱈場蟹腳、麵包蟹、大蝦及青口，精選烤肉如香燒西冷及烤火雞，亞洲特色美饌如香煎鱸魚配番紅花忌廉、清酒煮蜆、紅酒燴牛頰肉、臘味糯米飯等，還有日式刺身壽司及中式燒味，即煮麵檔新設雞白湯拉麵。你亦不容錯過一系列聖誕甜品及Mövenpick雪糕等，客人更可無限暢飲果汁及汽水。

「節慶自助晚餐」亦相當豐盛，除可細味波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、海蝦、青口，每位客人亦可牛油煮龍蝦半隻；精選節日美饌有聖誕燒火雞及威靈頓牛柳等；其他中西美饌還有龍蝦湯、香煎鱸魚、清酒煮蜆、菠菜芝士意大利雲吞、紅酒燴牛頰肉、南乳蓮藕燜豬手、清蒸石斑魚等，讓您大飽口福。聖誕特色甜品琳瑯滿目，包括傳統聖誕麵包、聖誕布甸配白蘭地汁、朱古力樹頭蛋糕、漂浮蛋糕、麵包布甸等，餐廳亦提供指定紅白美酒、汽水及果汁無限暢飲！聖誕老人將於12月24日晚餐時段，以及12月25日午餐及晚餐時段到訪，與賓客合照留念。

樂聚廊

樂聚廊「聖誕自助午餐」除了可細嚐滋味海鮮及一系列國際佳餚，還有多款節慶精選包括香烤火雞、燒西冷牛肉、聖誕布甸、聖誕果子麵包等源源不絕供應。「節慶自助晚餐」美食更豐富多姿，由環球海鮮、香烤火雞、威靈頓牛柳、清新沙律，以至刺身壽司、亞洲特色美饌及充滿歡樂節慶氣氛的精緻甜點，更提供指定美酒、汽水及果汁無限添飲。

聖誕老人將於12月24日晚餐時段，以及12月25日午餐及晚餐時段到訪，除夕夜當晚舉行除夕倒數音樂派對，可一邊欣賞駐場樂隊的精彩演出，一邊品嚐充滿節日滋味的地中海美食， 無限暢飲果汁、汽水及指定酒精飲品。

聖誕限定美點

把聖誕甜蜜帶回家分享吧！開心果聖誕樹蛋糕造型別緻，每一口都充滿開心果獨特的濃郁甘香及堅果層次感。夢幻聖誕球蛋糕以聖誕樹吊飾為靈感，內層是紅果玫瑰朱古力、紅果慕絲、海綿蛋糕及紅桑子玫瑰醬，口感幼滑輕盈。



開心果聖誕樹蛋糕 (港幣$68)



夢幻聖誕球蛋糕 (港幣$68)

訂購日期︰2025年11月24日至12月21日（需於最少3日前預訂）

領取日期︰2025年12月2日至26日

你更可選購換上聖誕裝束港麗小熊，或四款尊貴的禮物籃，每個禮物籃皆盛載著來自世界各地巧製的禮品及手工美食，包括精選香檳、意大利紅酒、意大利聖誕麵包、聖誕朱古力、聖誕布甸餅乾、法國熟鵝肉抹醬等。



禮品廊—限定版聖誕港麗小熊 $188

香港港麗酒店

懷歐敘

地址︰金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓

查詢或訂座︰2822 8803

咖啡園

地址︰金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

查詢或訂座︰ 2822 8890

樂聚廊

地址︰金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座︰2822 8891

餅店

地址︰金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

查詢或訂座︰2822 8813

網上商店: https://eshop.conraddining.com/zh-hant/christmas-with-conrad/