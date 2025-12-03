聖誕好去處2025︱尖沙咀Mira Place聖誕樂園＋iSQUARE 5米高聖誕萌犬裝置 

尖沙咀一向是聖誕打卡熱點，尖沙咀Mira Place與UNIQLO攜手打造全球首個暖「粒粒」聖誕樂園“Gift” Warmth this Christmas，特設6大溫暖系聖誕打卡位，而附近的iSQUARE國際廣場則聯乘日本插畫家Tombonia，商場3大萌趣打卡位以其筆下的貴婦犬Muck作主題，聖誕準備去尖沙咀打卡可以計劃順遊路線！

今個聖誕，即日起至2026年1月1日，Mira Place場內特設6大溫暖系聖誕打卡位，你可走入 7米高暖「粒粒」聖誕樹屋與打卡牆selfie，旁邊又有4米高的沉浸式「夢幻聖誕雪人屋」與「暖『粒粒』咖啡茶座」。



7米高暖「粒粒」聖誕樹屋



聖誕樹屋打卡牆

4米高的沉浸式聖誕雪人屋，讓您沉醉於夢幻聖誕光影和雪花圖案的浪漫世界，旁邊更有聖誕小鹿和巨型禮物盒。活動期間，商場中庭每15分鐘更有音樂光影匯演，閃鑠的燈光伴隨音樂於聖誕裝置營造最溫暖窩心的聖誕氣氛！

4米高的沉浸式「夢幻聖誕雪人屋」



暖「粒粒」咖啡茶座



Mira Place更推出一系列精彩聖誕消費禮遇，於場內即日消費滿 HK$1,000，即可換領暖「粒粒」聖誕環保袋盲盒乙個及UNIQLO HEATTECH 圓領 T恤乙件。



除此之外，推廣期內Mi+會員可憑積分於Mi+ App換領遊戲券，並到禮賓部出示遊戲券QR code，即可換領遊戲代幣乙個以參與「賞您暖『粒粒』」遊戲乙次，每個遊戲代幣只能最多夾出扭蛋乙個。未能成功夾出扭蛋，可獲得Mira Dining HK$100餐飲禮券乙張。

Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」聖誕裝置

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm（戶外裝飾開放至晚上12mn）

地點：尖沙咀Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

聖誕老人見面會及送禮活動

日期：12月6、13、20、24及25日

時間：4pm-6pm

地點：尖沙咀Mira Place G/F大堂 及 B1 中庭

參加方法：下載 Mi+ App 並登記成為會員及追蹤 Mira Place Instagram，即可獲贈暖「粒粒」聖誕禮物乙份，數量有限，送完即止

iSQUARE 5米高日本聖誕萌犬

同位於尖沙咀的isquare國際廣場即日至2026年1月4日，聯乘日本插畫師 Tombonia溫暖呈獻：萌犬Muck暖暖聖誕物語，地下正門5 米高化身聖誕老人 Look的可愛Muck，向你介紹他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等等。三樓iFUNCTION的汪星歐陸聖誕浪漫之城，鬼馬Muck化身為咖啡師及速遞員等不同角色造型，在火樹銀花的溫馨小鎮中，讓你被一股可愛又浪漫的氛圍擁抱。



地下正門萌汪Muck聖誕野營歷險

三樓iFUNCTION汪星歐陸聖誕浪漫之城

大堂樓層Iexhibition則有萌Muck聖誕販機站，憑指定電子消費即可於自動販賣機換領Muck限量手機保護殼，也是香港首次在商場使用自動販賣機換領手機殼。



萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼換領

12月指定周末及聖誕假期， Muck玩轉冬日聖誕市集集合不同食品、文創商品及精品等攤位，而12月13 - 14日，特設「Tombonia│Muck」期間限定店，在打卡區被圈粉也可即時到市集搜購萌Muck精品，應援一番！

萌犬Muck暖暖聖誕物語

日期：2025年11月14日至2026年 1月4日

時間：10:30am-10:30pm

地點：尖沙咀iSQUARE地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層Iexhibition